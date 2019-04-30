精誠資訊擴大徵求300名跨界人才 這幾類專才最受歡迎

2019-04-30 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



精誠資訊（6214）今（30）日宣佈擴大徵才計畫，釋出300個IT技術團隊與業務人員職缺需求，包括人工智慧、雲端系統、軟體設計、系統工程、App／網頁設計等，另外，今年首度跨境舉辦iMA人才培育計畫。

精誠表示，歡迎具備跨界專長的業界好手、社會新鮮人、屆退役朋友們提早準備卡位，此外，為培養高潛力年輕國際軟體行銷人才，特別在今年首度規劃iMA(Management Associate)人才培育計畫，號召有企圖心、有意願挑戰國際軟體行銷業務的年輕人加入，不僅將由高階經理人親自擔任Mentor，更將安排MA在台灣、美國、中國、新加坡各地輪調訓練。

精誠指出，精誠是提供軟體服務的數據公司，與國際IT發展趨勢同步，為培養高潛力的年輕國際軟體行銷人才，今年首度規劃iMA人才培育計畫，安排跨境、跨界為期兩年的培訓，第一年將在台灣、美國、中國、新加坡各地輪調訓練，由各地區總經理親自擔任導師，透過各地區輪調機會，瞭解當地市場、拜訪海外客戶，培養國際視野與業務拓展能力。

iMA計畫以培養「3i跨界人才力」為主軸，包括：international勇闖國際的決心、industry行業應用的創新，以及intelligence人工智慧的致能，精誠提供年輕人挑戰國際舞臺與歷練的機會，今年預計招收30名，歡迎有企圖心、有意願挑戰國際軟體行銷業務的年輕人加入。