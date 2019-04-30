EPFR統計：資金流出美股 投資等級債券大幅吸金

2019-04-30 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



市場消息面錯綜，近期美中經濟數據優於預期、然歐洲相對疲弱，投資人靜待超級財報周結果、布局維持審慎，資金持續流出股票型基金，而債券型基金仍受投資人青睞，以投資等級債資金流入最多。

依據研究機構EPFR統計2019/04/18- 2019/04/24基金資金流向顯示，股票型基金遭資金淨流出44億美元，美國為主要資金流出區域：美國股票型基金遭資金淨流出64億美元，日本股票型基金獲資金淨流入54億美元，歐洲股票型基金為資金淨流出19億美元；整體新興市場股票型基金為資金淨流出9億美元，亞洲為主要資金淨流出區域。

富蘭克林證券投顧分析，進入五窮六絕傳統淡季，加上近期企業財報結果錯綜，增添股市高檔震盪壓力，然著眼許多投資人並未參與到今年第一季股市V型反彈行情，降低五月售股求現壓力，反觀在多數央行貨幣政策轉偏鴿派、全球景氣展現止跌回穩趨勢下，許多場外資金伺機尋找低接機會，有助收斂風險性資產下檔風險；建議投資人可趁機檢視手上資產，增加全球債券型、新興當地貨幣債券型基金及防禦型產業配置，股票部位則採取逢震盪加碼或大額定期定額策略，建議留意具備低基期與資金回流優勢的大中華、全球新興股、亞洲中小型股基金，以及美國生技及科技產業型基金。

富蘭克林坦伯頓全球高收益基金經理人葛倫‧華勒表示，美國第一季經濟增長率顯示整體經濟動能仍舊穩健，公司違約率今年預料維持低檔，基本面看法正向；產業配置則偏好配置中游的油氣運輸債，主要因為油氣運輸管線建成後，企業將具備長期穩定的現金流，不易受到大宗商品價格波動影響；此外，儘管近期頭條風險牽動醫療債表現震盪，但投資團隊精選償債能力良好、高息優勢且基本面具有改善空間的美國醫療公司債，搭上具有改革題材、具評價面便宜優勢的新興國家債，一網打盡全球高債息投資機會。