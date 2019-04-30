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蘋果財報即將公布 市場保守以對 蘋概股氣弱

2019-04-30 12:19經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

蘋果預計於美股周二盤後（台灣5月1日凌晨）公布財報，市場預估，蘋果上季每股純益落在2.37-2.47美元，低於2017年同期的2.73美元，分析師認為，中國市場仍是影響蘋果硬體銷售表現的關鍵，但在蘋果不斷強調轉型發展服務內容之後，服務內容營收增減也是蘋果未來營運觀察重點，預料本季財測、庫藏股計畫、股利加碼將是蘋果財報會議上，各家法人關注的焦點。

在市場預期蘋果上季財報表現不如去年同期的前提下，蘋果概念股今日股價氣若游絲，鴻海（2317）、正崴（2392）、新普（6121）走弱，不過，PCB相關族群則是強勢上攻，台郡（6269）、嘉聯益（6153）、欣興（3037）都有2%以上漲幅。

蘋果先前預測上季營收約落在550-590億美元，華爾街分析師預估數據則落在576-583億美元之間不等，iPhone銷售額約落在331億美元，軟體和服務收入營收約為113億美元。

比較特別的是，蘋果今年3月宣布推出Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+四大應用內容服務，雖然部分新服務尚未推出，也有些軟體內容服務僅於美洲地區推出，但市場仍然相當關注這些服務未來是否會影響財務表現。

華爾街分析師指出，在蘋果不斷強調「軟體與服務收入」將會是未來營收主力之後，市場確實開始關注軟體服務對蘋果帶來的影響，只是，不可否認，硬體仍然是蘋果現階段最重要的主力營收項目，光是iPhone收入就仍占蘋果整體收入的60%，硬體銷量對於蘋果現階段股價仍有關鍵影響。

蘋果概念股營收軟體
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