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元富證ETN掛牌上市 投資中國市場新利器

2019-04-30 12:05經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

元富證券首發ETN「元富標普中國新經濟指數投資證券」（020002）今（30）日正式掛牌上市，元富證券此檔ETN發行期間5年、掛牌價15元，為這次所有發行的ETN商品中，唯一同步連結中國市場及海外市場的金融商品。

「元富標普中國新經濟指數投資證券」，是由標普道瓊斯指數公司所編製，依據自由流通量調整後市值和日均交易金額，以及符合新經濟概念之產業篩選出成分股。

有別於目前市面上連結中國市場的金融商品，大多以連結大型類股為主，元富此檔ETN標的公司鎖定新消費及新服務型經濟產業，可投資範圍為中國及香港註冊成立公司，在中國上市的A股及海外市場，包含香港、新加坡及美國等上市股票，共計有 116 檔成分股，其中如阿里巴巴、京東、騰訊、中國移動、友邦保險、中國平安等，都是元富此檔ETN追蹤指數的重點持股。

此外，考量ETN配息可能增加投資人持有成本，「元富標普中國新經濟指數投資證券」商品設計為不配息，將現金股利自動再投資於標的指數，除可維持現有資產配置比例外，更可完整參與指數未來獲利、賺取資本利得，可望成為偏好投資陸股投資人，一次囊括中國境內及海外掛牌新經濟概念股之最新投資利器。

為使投資人更了解中國市場，靈活運用元富新中國ETN商品，元富證券特地在5月7日及5月8日連續兩天，分別在台北新光樂活未來館和台中新光人壽惠國大樓，由法國巴黎銀行環球市場部亞太區股票及衍生品策略主管呂成，深入解析中國和香港資本市場現況與最新趨勢，帶領投資人掌握最新脈動與投資契機，活動免費報名中，歡迎有興趣的民眾至元富證券官網查詢報名參加。

證交所董事長許璋瑤（右）與元富證券董事長陳俊宏互換上市紀念品。 圖／元富證券提供
證交所董事長許璋瑤（右）與元富證券董事長陳俊宏互換上市紀念品。 圖／元富證券提供
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元富ETN標普
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