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雷虎生技股東常會 通過每股配發1.5元股息

2019-04-30 11:49經濟日報 記者宋健生╱即時報導

雷虎科技（8033）旗下興櫃公司雷虎生技股東常會，今（30）日通過去年度盈餘分配案，每股配發1.5元現金股利，現任董事長陳冠如並獲選連任董事長。

陳冠如表示，雷虎生技去年營收明顯成長，主要受益於牙科手機接單出貨穩定增長，目前牙科手機占整體營收比重，已由2017年的37.72％，一舉拉升至44.26％。

雷虎生技去年營收2.72億元、年增18.1％，税後浄利4,385萬元、年增60.1％，每股税後純益（EPS）1.82元，營收、獲利雙創新高。

受工作天數減少影響，雷虎生技今年第1季營收0.63億元、年減6.8％；法人估，第2季起可望逐季回升，全年營收看增15％至20％，營收、獲利有望續創新高。

雷虎生技2013年由雷虎科技分拆成立，目前雷虎科技持有雷虎生技約57%股權，其餘為國票創投、秀傳醫療集團，以及國內知名金融投資機構。

雷虎生技股東會今日通過現金股息每股1.5元，較2017年1元現金股利高出50%，以近日股價30元估算，現金利殖利率5%，優於法人預期。

另外，股東會也完成董監事改選，選舉結果所有當選人，與原任董監事相同：母公司雷虎科技四席陳冠如、蘇聖傑、賴鈺欣、蘇政芳，上鉅國際陳鏡亮，秀傳醫療社團法人柯王正，以及張坤金等共七席；監察人為國票創投葉亮宏及蔡順輝共二席。陳冠如並獲選連任董事長。

陳冠如表示，雷虎生技今年在醫療牙鑽機產品事業上，預期仍可穩定成長。另外，近年推出的壓眼器與體外物力治療沖擊槍等OEM業務，也逐步成長中，對母公司雷虎科技助益甚多。

陳冠如獲選連任雷虎生技董事長。記者宋健生／攝影
陳冠如獲選連任雷虎生技董事長。記者宋健生／攝影
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