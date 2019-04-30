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10檔上市櫃ETN上午掛牌 提供多元投資選擇

2019-04-30 11:46聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

台灣證券市場迎接指數化商品新生力軍「指數投資證券」（Exchange Traded Note，ETN），櫃買中心與證交所上午共同舉辦「ETN上市櫃聯合掛牌典禮」。ETN是由證券商發行、在證券市場掛牌交易、追蹤標的指數報酬的有價證券，其性質類似證券商發行的無擔保債券，由證券商承諾於到期時支付投資人持有ETN所追蹤標的指數同等之報酬率，另扣除投資手續費用。上午的典禮共有上百位來賓出席觀禮，場面氣氛熱絡，象徵ETN新商品順利啟航，為國內資本市場注入新活力。

台灣證券交易所與櫃買中心上午舉辦「ETN上市櫃聯合掛牌典禮」，出席來賓共同擊鼓慶...
台灣證券交易所與櫃買中心上午舉辦「ETN上市櫃聯合掛牌典禮」，出席來賓共同擊鼓慶賀「ETN上市櫃聯合掛牌」。記者徐兆玄／攝影
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台灣證券交易所與櫃買中心今日舉辦「ETN上市櫃聯合掛牌典禮」。記者徐兆玄／攝影
台灣證券交易所與櫃買中心今日舉辦「ETN上市櫃聯合掛牌典禮」。記者徐兆玄／攝影
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台灣證券交易所與櫃買中心今日舉辦「ETN上市櫃聯合掛牌典禮」，而首波一共就有10...
台灣證券交易所與櫃買中心今日舉辦「ETN上市櫃聯合掛牌典禮」，而首波一共就有10檔ETN同步掛牌。記者徐兆玄／攝影
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ETN櫃買中心新生
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