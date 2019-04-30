15檔財報年增逾一成 多頭反擊聚焦點

2019-04-30 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



每逢5月繳稅季，台股漲少跌多成為常態，法人表示，目前指數面臨中期壓力區，預期第2季將以整理格局為主，投資人不妨以第1季財報成長躍進，且法人買超族群因應，投資組合可望相對抗震。

美股財報季持續進行中，S&P 500指數中231家成分股企業已公布第1季營收，77.5%的企業財報優於預期，市場看法大逆轉，一掃2019年獲利前景轉差的預期，四大指數收漲，S&P 500指數寫下歷史新高。

回頭觀察台股，根據統計，首季營收年增率逾一成、且近五個交易日法人買超逾千張的個股，包括：永豐金、長榮、遠東新、頎邦、聯合再生等15檔，多數集中在營建、電子零組件及網通，

法人表示，台股目前處於相對高檔，股價背離基本面的個股宜先行獲利了結，後續再觀察是否有向上彈升的機會，操作上建議投資人短線布局財報成長，且籌碼面穩定的法人買超股，待多頭再次返攻即有機會掌握行情。

進一步觀察法人買超的財報成長股，受惠房市買氣逐步回籠，且上市櫃營建公司大方發放股利，永冠、太子、中工、華固獲法人買盤進駐，智邦、新日興也因電信基礎建設需求增溫及摺疊手機推出後對軸承的需求日益增溫，具有長期投資的吸引力。

法人表示，美國第1季GDP意外強勁，加上亞馬遜、福特汽車、迪士尼等大漲，帶動美股四大指數走高，不過歐股、亞股居高思危，漲幅相對有限，台股大盤持續向下測試月線支撐，選股不妨留意財報佳、且籌碼面穩定的個股，有望成為多方出擊的聚焦點。