明基材偏光板產能滿 爆萬張大量上攻

2019-04-30 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



偏光片廠明基材（8215）在偏光片供給吃緊之際，透過去瓶頸化增加5%產能，三條產線仍持續滿載，可望維持一整年，今年營運有撐；此外，明基材積極朝多元應用前進，隱形眼鏡、醫療等新事業，今年第1季已有30%以上成長。明基材帶來業績利多，激勵市場信心，今（30）日爆出萬張大量，股價表現強勢，盤中最高漲幅一度超過5%。

明基材今年首季營收33.91億元，年增14.59%，其中除了新事業成長，偏光板營收亦較去年成長近10%。

偏光片產能跟不上面板廠擴產速度，供給緊俏，不過，明基材現階段並無擴產計畫，而將重心擺在持續優化產品組合，著力於高附加價值產品，預期高附加價值產品，今年在全年偏光板營收占比將提升至兩成。價格近兩季皆持平，將隨市場調整。

因偏光片利潤有限，明基材積極跨足其他新事業，試圖開拓另一條成長曲線，至今偏光片營收占比已低於九成。

近期，明基材在隱形眼鏡布局有成，旗下品牌美若康在台市占率約5%，已打進中國大陸、印度、馬來西亞、新加坡等市場，今年和新加坡Oculus Private Limited策略聯盟，進一步耕耘新加坡市場外，並要在下半年進軍香港。

其他包括敷料、痘痘貼護理等醫療產品，痘痘貼「護妍天使」在中國市占率約55%，登上銷售冠軍，在中國、東南亞皆為當地第一品牌，每年營收成長超過五成，今年會引進回台。此外，明基材開發出負壓傷口治療系統，能增進患者傷口復原速度，今年將在台開始銷售。