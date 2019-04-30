親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

ISIS領袖「巴格達迪」沒死，5年來首次現身！

通訊軟體「打假」之戰 LINE怎麼做？

明基材偏光板產能滿 爆萬張大量上攻

2019-04-30 11:13經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

偏光片廠明基材（8215）在偏光片供給吃緊之際，透過去瓶頸化增加5%產能，三條產線仍持續滿載，可望維持一整年，今年營運有撐；此外，明基材積極朝多元應用前進，隱形眼鏡、醫療等新事業，今年第1季已有30%以上成長。明基材帶來業績利多，激勵市場信心，今（30）日爆出萬張大量，股價表現強勢，盤中最高漲幅一度超過5%。

明基材今年首季營收33.91億元，年增14.59%，其中除了新事業成長，偏光板營收亦較去年成長近10%。

偏光片產能跟不上面板廠擴產速度，供給緊俏，不過，明基材現階段並無擴產計畫，而將重心擺在持續優化產品組合，著力於高附加價值產品，預期高附加價值產品，今年在全年偏光板營收占比將提升至兩成。價格近兩季皆持平，將隨市場調整。

因偏光片利潤有限，明基材積極跨足其他新事業，試圖開拓另一條成長曲線，至今偏光片營收占比已低於九成。

近期，明基材在隱形眼鏡布局有成，旗下品牌美若康在台市占率約5%，已打進中國大陸、印度、馬來西亞、新加坡等市場，今年和新加坡Oculus Private Limited策略聯盟，進一步耕耘新加坡市場外，並要在下半年進軍香港。

其他包括敷料、痘痘貼護理等醫療產品，痘痘貼「護妍天使」在中國市占率約55%，登上銷售冠軍，在中國、東南亞皆為當地第一品牌，每年營收成長超過五成，今年會引進回台。此外，明基材開發出負壓傷口治療系統，能增進患者傷口復原速度，今年將在台開始銷售。

明基材營收新加坡
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

中華電MOD 衝225萬用戶

2019-04-30 00:11

盛群本季業績 拚增15%

2019-04-30 00:11

元晶轉盈 Q1每股賺0.06元

2019-04-30 00:10

揚智補虧損 擬減資36％

2019-04-30 00:10

台達電 Q1每股賺1.3元

2019-04-30 00:09

經濟解析／台積電手握五大利多 有助再衝市值新里程

2019-04-29 17:13

旗艦機帶動 矽創P-sensor出貨旺

2019-04-29 14:56

去年財報趕重編 誠美材氣弱翻黑

2019-04-29 14:55

華新科首季衰退 獲利季減52.6%

2019-04-29 14:52

威強電股東今年可領回5.5元 股價表現相對強勢

2019-04-29 14:46

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

長聖股價狂衝 五天漲一倍的秘密

2019-04-29 18:39

華南金擬配現金、股票股利各0.545元 殖利率不到3%

2019-04-29 19:33

蘋概三強 首季財報黯淡

2019-04-30 01:19

台股避風浪 法人最愛14檔

2019-04-29 14:58

華新科首季衰退 獲利季減52.6%

2019-04-29 14:52

強攻Micro LED 買盤點火鴻海、榮創

2019-04-29 13:11

內資避險 大買兩檔ETF

2019-04-29 23:43

法人：Q2恐價跌10% 被動元件族皺眉

2019-04-29 14:50

金融股漲相佳 聚焦

2019-04-30 00:14

經濟解析／台積電手握五大利多 有助再衝市值新里程

2019-04-29 17:13

指數高檔震盪 台股跌13點收10,939

2019-04-29 13:48

大戶套利 融資券暴增

2019-04-29 23:38

去年財報趕重編 誠美材氣弱翻黑

2019-04-29 14:55

近二年首見 台股拚月線連四紅

2019-04-29 23:41

台股漲多拉回 投顧：恐回測月線

2019-04-29 15:56

明基材 產能滿到年底

2019-04-30 00:09

美律目標價升 股價反挫

2019-04-30 00:14

法人：蘋概股下半年 有望明顯好轉

2019-04-30 01:18

IC設計法說周 聯發科、瑞昱打頭陣

2019-04-29 14:56

專家給心法 ETN操作五大要訣

2019-04-30 08:28

大飲財報難產 已向證交所提展延要求

2019-04-29 18:00

2018財報最後期限 蘋果西打公司大飲恐下市

2019-04-29 14:54

會計師保留經營不確定性報告 誠美材續列全額交割股

2019-04-29 20:40

中華電MOD 衝225萬用戶

2019-04-30 00:11

ETN上路 五年規模拚2,000億

2019-04-30 03:13

工具機訂單回溫 直得短線強勢

2019-04-29 12:57

ETN來了！證交所增修ETF與ETN注意規定

2019-04-30 08:29

台郡Q1每股賺0.37元 營運落底

2019-04-29 14:56

櫃買出現法人停利賣壓

2019-04-29 23:38

輪漲行情俏 金融大軍堅挺

2019-04-29 14:43

威強電股東今年可領回5.5元 股價表現相對強勢

2019-04-29 14:46

寶雅4.65元 創同期新高

2019-04-30 00:12

旗艦機帶動 矽創P-sensor出貨旺

2019-04-29 14:56

順達 上季每股賺0.71元

2019-04-30 00:11

小資布局ETN 凱基台灣500明上市

2019-04-29 14:58

台達電 Q1每股賺1.3元

2019-04-30 00:09

瑞儀、穩懋 優選長天期

2019-04-30 00:18

揚智補虧損 擬減資36％

2019-04-30 00:10

台股多空交戰 高檔震盪

2019-04-29 12:50

可成Q1僅賺2.2元 獲利創28季低點

2019-04-29 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top