親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

德仁即位大典 皇后雅子禁出席 紐時：傷日本國際形象

108會考衝刺／英文搶高分！ 熟讀這冊課本CP值最高

台灣首批ETN掛牌 挹注市場資金動能

2019-04-30 10:09經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

受惠於金管會政策開放「指數投資證券」 （Exchange Traded Note, ETN），今（30）日首波10檔ETN同步掛牌，其中，有8檔ETN標的指數連結台灣指數公司編製的台股指數，為台灣指數化投資市場增添大批生力軍，挹注資金動能。

今日9家券商發行的10檔ETN開盤後，受到相關連結指數的走勢影響，約半數ETN價格在平盤之上。ETN的所追蹤指數的報酬表現連動，但須扣除投資手續費，費率由發行人自行訂定，這10檔ETN年投資手續費率約0.4~1.7%。

金管會主委顧立雄表示，但首批ETN所追蹤的指數大多連結台股，可望增加投資對台股關注，證券商發行ETN所衍生的避險或交易需求將為國內證券期貨市場帶來新動能，但投資人也要知道「投資一定有風險！」

台灣證交所董事長許璋瑤表示，未來會視ETN發展情形與市場需求，適時研議調整相關制度，並逐步擴大連結更多投資標的，幫助投資人擴增資產配置範圍，同時促進ETN新商品在台灣市場穩步成長。

台灣指數公司表示，8檔台股ETN所追蹤標的指數均為報酬指數，類型多元，涵蓋市場標竿型、產業型、主題型、風格型及客製化等多樣特色。

其中，6檔由台灣指數公司團隊去年配合ETN特質進行開發設計，再陸續編製發布，並順利完成指數授權，以滿足發行人與投資人對於指數化商品的殷切需求。

全球首檔 ETN 商品為美國巴克萊銀行於2006年所發行，目前歐美及亞洲主要資本市場均有ETN商品；亞洲市場的韓國四年半前即開始發展，依據韓國交易所統計，自2014年商品問世至2018年8月ETN已成長至195檔，資產規模達5.9兆韓元（約新台幣1,728億元），每日平均成交金額約3,100億韓元（約新台幣90.8億元）。

另依據BlackRock統計，截至2019年第1季全球ETP市場規模由2018年4.8兆美元成長至5.4兆美元，顯示全球指數化投資趨勢持續成長，未來台灣投資人可透過包括ETN、ETF或連結基金等工具參與指數化投資，進行資產配置、策略交易、套利避險等，市場投資方式豐富多樣，並可望擴大台灣指數化投資市場規模，成長潛力可期。

ETN台股指數
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

專家給心法 ETN操作五大要訣

2019-04-30 08:28

近二年首見 台股拚月線連四紅

2019-04-29 23:41

蘋概三強 首季財報黯淡

2019-04-30 01:19

內資避險 大買兩檔ETF

2019-04-29 23:43

大戶套利 融資券暴增

2019-04-29 23:38

櫃買出現法人停利賣壓

2019-04-29 23:38

ETN上路 五年規模拚2,000億

2019-04-30 03:13

法人：蘋概股下半年 有望明顯好轉

2019-04-30 01:18

金融股漲相佳 聚焦

2019-04-30 00:14

群益期貨出擊 推贏家名人堂

2019-04-30 00:14

美律目標價升 股價反挫

2019-04-30 00:14

證交所6月14日股東會 改選董監

2019-04-30 00:14

七上市公司 法說上秀

2019-04-30 00:14

集保盃射箭賽 成績揭曉

2019-04-30 00:14

就市論勢／業績雙增股 可留意

2019-04-30 00:13

重編財報 誠美材化解下市危機

2019-04-29 23:33

大飲財報難產 已向證交所提展延要求

2019-04-29 18:00

台股漲多拉回 投顧：恐回測月線

2019-04-29 15:56

輪漲行情俏 金融大軍堅挺

2019-04-29 14:58

IC設計法說周 聯發科、瑞昱打頭陣

2019-04-29 14:56

2018財報最後期限 蘋果西打公司大飲恐下市

2019-04-29 14:54

法人：Q2恐價跌10% 被動元件族皺眉

2019-04-29 14:50

輪漲行情俏 金融大軍堅挺

2019-04-29 14:43

指數高檔震盪 台股跌13點收10,939

2019-04-29 13:48

強攻Micro LED 買盤點火鴻海、榮創

2019-04-29 13:11

工具機訂單回溫 直得短線強勢

2019-04-29 12:57

台股多空交戰 高檔震盪

2019-04-29 12:50

股民報稅1、2、3 怎麼節稅？買哪些除權息？

2019-04-29 09:11

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 09:10

台股壓回整理 法人估短線回探支撐

2019-04-29 08:31

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

長聖股價狂衝 五天漲一倍的秘密

2019-04-29 18:39

華南金擬配現金、股票股利各0.545元 殖利率不到3%

2019-04-29 19:33

蘋概三強 首季財報黯淡

2019-04-30 01:19

台股避風浪 法人最愛14檔

2019-04-29 14:58

華新科首季衰退 獲利季減52.6%

2019-04-29 14:52

強攻Micro LED 買盤點火鴻海、榮創

2019-04-29 13:11

法人：Q2恐價跌10% 被動元件族皺眉

2019-04-29 14:50

金融股漲相佳 聚焦

2019-04-30 00:14

內資避險 大買兩檔ETF

2019-04-29 23:43

經濟解析／台積電手握五大利多 有助再衝市值新里程

2019-04-29 17:13

指數高檔震盪 台股跌13點收10,939

2019-04-29 13:48

去年財報趕重編 誠美材氣弱翻黑

2019-04-29 14:55

大戶套利 融資券暴增

2019-04-29 23:38

台股漲多拉回 投顧：恐回測月線

2019-04-29 15:56

近二年首見 台股拚月線連四紅

2019-04-29 23:41

明基材 產能滿到年底

2019-04-30 00:09

法人看Q2被動元件市況仍下滑 相關個股走弱

2019-04-29 12:10

美律目標價升 股價反挫

2019-04-30 00:14

華新科首季獲利季減逾五成 去年將配息16.3元

2019-04-29 12:03

法人：蘋概股下半年 有望明顯好轉

2019-04-30 01:18

大飲財報難產 已向證交所提展延要求

2019-04-29 18:00

2018財報最後期限 蘋果西打公司大飲恐下市

2019-04-29 14:54

會計師保留經營不確定性報告 誠美材續列全額交割股

2019-04-29 20:40

IC設計法說周 聯發科、瑞昱打頭陣

2019-04-29 14:56

工具機訂單回溫 直得短線強勢

2019-04-29 12:57

台郡Q1每股賺0.37元 營運落底

2019-04-29 14:56

中華電MOD 衝225萬用戶

2019-04-30 00:11

客戶庫存調整影響 矽晶圓族群股價走跌

2019-04-29 11:26

外資目標價上看2字頭 美律法說會後股價開低走低

2019-04-29 11:11

ETN上路 五年規模拚2,000億

2019-04-30 03:13

專家給心法 ETN操作五大要訣

2019-04-30 08:28

輪漲行情俏 金融大軍堅挺

2019-04-29 14:43

威強電股東今年可領回5.5元 股價表現相對強勢

2019-04-29 14:46

櫃買出現法人停利賣壓

2019-04-29 23:38

旗艦機帶動 矽創P-sensor出貨旺

2019-04-29 14:56

ETN來了！證交所增修ETF與ETN注意規定

2019-04-30 08:29

小資布局ETN 凱基台灣500明上市

2019-04-29 14:58

台股多空交戰 高檔震盪

2019-04-29 12:50

寶雅4.65元 創同期新高

2019-04-30 00:12

順達 上季每股賺0.71元

2019-04-30 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top