台灣首批ETN掛牌 挹注市場資金動能

2019-04-30 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



受惠於金管會政策開放「指數投資證券」 （Exchange Traded Note, ETN），今（30）日首波10檔ETN同步掛牌，其中，有8檔ETN標的指數連結台灣指數公司編製的台股指數，為台灣指數化投資市場增添大批生力軍，挹注資金動能。

今日9家券商發行的10檔ETN開盤後，受到相關連結指數的走勢影響，約半數ETN價格在平盤之上。ETN的所追蹤指數的報酬表現連動，但須扣除投資手續費，費率由發行人自行訂定，這10檔ETN年投資手續費率約0.4~1.7%。

金管會主委顧立雄表示，但首批ETN所追蹤的指數大多連結台股，可望增加投資對台股關注，證券商發行ETN所衍生的避險或交易需求將為國內證券期貨市場帶來新動能，但投資人也要知道「投資一定有風險！」

台灣證交所董事長許璋瑤表示，未來會視ETN發展情形與市場需求，適時研議調整相關制度，並逐步擴大連結更多投資標的，幫助投資人擴增資產配置範圍，同時促進ETN新商品在台灣市場穩步成長。

台灣指數公司表示，8檔台股ETN所追蹤標的指數均為報酬指數，類型多元，涵蓋市場標竿型、產業型、主題型、風格型及客製化等多樣特色。

其中，6檔由台灣指數公司團隊去年配合ETN特質進行開發設計，再陸續編製發布，並順利完成指數授權，以滿足發行人與投資人對於指數化商品的殷切需求。

全球首檔 ETN 商品為美國巴克萊銀行於2006年所發行，目前歐美及亞洲主要資本市場均有ETN商品；亞洲市場的韓國四年半前即開始發展，依據韓國交易所統計，自2014年商品問世至2018年8月ETN已成長至195檔，資產規模達5.9兆韓元（約新台幣1,728億元），每日平均成交金額約3,100億韓元（約新台幣90.8億元）。

另依據BlackRock統計，截至2019年第1季全球ETP市場規模由2018年4.8兆美元成長至5.4兆美元，顯示全球指數化投資趨勢持續成長，未來台灣投資人可透過包括ETN、ETF或連結基金等工具參與指數化投資，進行資產配置、策略交易、套利避險等，市場投資方式豐富多樣，並可望擴大台灣指數化投資市場規模，成長潛力可期。