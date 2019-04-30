專家給心法 ETN操作五大要訣

2019-04-30 08:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



今（30）日又是台股投資市場的一個新里程碑，因為有十檔指數投資證券（Exchange Traded Note, ETN）掛牌，投資專家特別提供五大操作心法，提供投資人參考。

首先、搞清楚想投資ETN的特性：首批掛牌的ETN大略可分為產業、地區、指數及股息等四大投資特性，投資人可依本身想投資的方向篩選出適合自己的ETN。

其次、ETN操作可長可短：對於想以中長期操作為主的投資人，以目前現有ETN產品及股市位階，可能要是要挑中國大陸為主的市場進行投資，中長期較具獲利機會；短線操作者則可能以產業類股為主，如果該類股成為投資主流，很可能有賺取超額報酬的機會。

第三、ETN掛單不急躁：ETN因為有發行券商擔任造市者，遇到行情波動，出現搶買或搶賣時，投資人可以冷靜有耐心，等待造市券商掛出合理價位的買賣單，不需急於搶進殺出，最好掛單方式可採限定價格掛單，不要用漲停或跌停價格掛單。

也因為ETN發行商會提供造市單，因此，第一天掛牌即具備高流動性，投資人以最佳賣價委託買進、最佳買價委託賣出，都可立即成交免等待。

第四、ETN套利操作有技巧：因為ETN淨值無追蹤誤差，可以利用申購賣回管道進行套利。例如，指數收盤100元、連結指數的期貨提前反應市場預期來到120元，可申購ETN並放空期貨。

反之，當手中持有ETN部位，當標的指數之期貨產生逆價差，則可以賣出ETN部位並買進期貨進行套利。

第五、要利不要稅：ETN不會配息，投資人無須擔心像ETF產生配息而需額外繳稅。ETN所連結的指數為總回報指數（Total return index)，投資標的權息會反應回ETN投資的指數，亦即價格往上加，投資權益可完整保留。