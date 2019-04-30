誠美材5月2日起 繼續列為變更交易方法

2019-04-30 08:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



台灣證交所表示，誠美材（4960）已在今年4月29日重行公告申報2018年度財務報告，經證交所審閱結果，因其重行公告申報的2018年度財務報告，會計師雖出具無保留意見，但仍有繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，因此，證交所決定，自5月2日起，將其股票繼續列為變更交易方法。

證交所表示，誠美材因公告申報去年度財務報告，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性及保留意見的查核報告，有台灣證交所營業細則第49條第1項第3款情事，其股票先前已列為變更交易方法。