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誠美材5月2日起 繼續列為變更交易方法

2019-04-30 08:11經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

台灣證交所表示，誠美材（4960）已在今年4月29日重行公告申報2018年度財務報告，經證交所審閱結果，因其重行公告申報的2018年度財務報告，會計師雖出具無保留意見，但仍有繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，因此，證交所決定，自5月2日起，將其股票繼續列為變更交易方法。

證交所表示，誠美材因公告申報去年度財務報告，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性及保留意見的查核報告，有台灣證交所營業細則第49條第1項第3款情事，其股票先前已列為變更交易方法。

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