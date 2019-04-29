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長聖股價狂衝 五天漲一倍的秘密

2019-04-29 18:39經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

細胞治療公司長聖（6712）近日登上興櫃生技股王，近期股價從92元附近起漲，今（29）日股價一度攀上244.99元的新高價，自4月19日起近七個交易日，漲幅一度超過166%，超越隱形眼鏡廠/和碩子公司晶碩，成為新一代興櫃生技股王。

法人分析，至少有五大因素，讓長聖公司近期股價狂飆，包括籌碼集中、股權集中、業務集中，加上已經進入細胞治療第一波審查名單，且部分投資人對細胞治療產業的展望正面。

長聖自去年10月26日開始興櫃買賣，登興櫃不久後，股價雖數度突破百元，但未久即回落90元附近，且一直維持在該價位，直到今年4月19日股價突然大拉，兩天內股價站在170元、叩關180元，整理三天後又繼續飆升，26日站突破200元大關，今天則衝上近250元新高價，均價落在227.82元。

長聖是由中國醫學大學董事長蔡長海、晟德董事長林榮錦共同投資的細胞治療公司，近期，衛福部與各界專家組成的「細胞治療價格審查委員會」已於4月上旬完成首波治療案的價格審查，且給予申請單位「價格與收費建議」，預期在不久後，台灣首波細胞治療案即可上路。

至於股價大漲，法人指出，第一個原因是，長聖合作的醫院就是中國醫藥大學附設醫院，且就在細胞治療第一波審查名單中，其率先申請的治療案，是以樹突細胞（Dendritic cell，簡稱DC）治療實體腫瘤，其申請的整體療程價格冠於首波申請案，受到矚目。

其次，由於長聖尚在興櫃，目前股權相對集中，且籌碼也握在少數大股東手上，法人認為，在市場對產業前景看好的情況下，再加上大股東惜售，只要市場有人願意買進，股價自然攀高。

更重要的是，由於長聖與合作醫院中國醫藥大學附設醫院屬同一體系，未來，該醫院的細胞治療業務將都是長聖訂單，換言之，長聖將成為中醫大最主要的細胞治療業務的代工廠，在業務集中的情況下，長聖未來訂單無虞，因此備受看好。也因為未來業務量可能大增，長聖規劃將在中科擴廠，預計下半年完工，其前景受到期待。

興櫃生技股
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