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可成Q1僅賺2.2元 獲利創28季低點

2019-04-29 18:35經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

金屬機殼大廠可成（2474）今（29）日公告財報，今年首季每股純益僅2.2元，較去年第4季每股純益8.98元、去年同期每股純益4.75元大幅衰退，單季每股純益創近28季以來新低。

可成表示，受到傳統淡季、產能利用率偏低影響，致使公司獲利表現呈現衰退，而本季預料營收將呈現開低走高，期盼營運表現能重拾成長軌跡，預料下半年會比上半年好。

可成今年首季營收158.04億元，季減45.8%、年減22.6%，稅後純益16.96億元，季減75.5%、年減53.6%，單季每股純益2.2元，為2012年第2季以來新低。此外，可成今年首季毛利率25.4%，季減11.3%、年減16.3%，顯示獲利能力也有減弱的跡象。

受iPhone新機銷售不佳影響，可成先前已先釋出對今年首季看淡展望，預期需求不確定性高，價格波動也將提高，並認為在產品價格有壓的情況下，獲利能力將低於過去幾年平均，從可成本次公布的財報來看，確實獲利表現受到影響。

法人認為，目前蘋果iPhone處於新舊機種交替期，加上市場需求不穩定，致使可成的品牌客戶拉貨保守，影響產能利用率表現，從可成上季營收推估，第1季整體產能利用率恐怕不到五成，因此導致無法達到經濟規模，侵蝕獲利表現。

法人表示，上季應是可成全年營運低點，預料本季起有機會逐步加溫，而下半年因適逢蘋果新機發表，估計第3季業績表現會有明顯的起色，但能否優於市場預期，則將考驗可成接單的能力。

可成產能利用率
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