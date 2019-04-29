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可成第1季獲利年減53.6% EPS降至2.2元

2019-04-29 18:31經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

受到iPhone XR 銷售不佳拖累，金屬機殼大廠可成（2474）今（29）日公布2019年第1季財務報告，稅後淨利較去年同期衰退53.6%，導致單季每股盈餘（EPS）降至2.2元，不如去年同期4.75元水準。

可成2019年第1季稅前淨利為 30.84億元，較上一季的100.81億元衰退69.4%，較去年同期的 48.20億元衰退36%。2019年第1季的稅後淨利為16.96億元，較上一季的 69.20 億元衰退 75.5%，較去年同期的 36.58 億元衰退 53.6%。2019 年第1季單季每股盈餘則為 2.2 元，上一季為 8.98 元，去年第1季為4.75 元。

可成2019 年第1季毛利率為25.4%，較上一季減少 11.3%，較去年同期減少16.3%;2019 年第1季營業利潤率為15.4%，較上一季減少 11.8%，較去年同期減少17.2%;2019 年第1季 稅前淨利率為19.5%，較上一季減少15.1%，較去年同期減少4.1%。2019 年第1季稅後淨利率為10.7%，較上一季減少13.0%，較去年同期減少7.2%。

可成 2019 年第1季集團合併營收為158.04 億元，較上一季的 291.65 億元衰退 45.8%，較去年同期的 204.06 億元衰退22.6%。可成第1季營業毛利為40.07億元，較上一季的 106.98 億元減少 62.5%，較去年同期的 85.19 億元減少 53%。2019 年第一季營業利潤 24.32億元，較上一季的 79.44 億元衰退69.4%，較去年同期的 66.54 億元衰退63.5%。

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