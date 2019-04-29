富邦證掛牌兩檔ETN 五千元即可投資

2019-04-29 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



富邦證券首發兩檔指數投資證券包括「特選大蘋果報酬指數」ETN與「存股雙十等權重報酬指數」ETN，將於明（30）日分別於台灣證券交易所與櫃買中心掛牌交易。

富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN乃自蘋果公司供應商名單中，選取符合流動性及財務穩健等條件的10檔台灣上市公司股票組合而成，4月17日已正式發行，發行價格訂為5元，股票代號為020000，富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN訂價親民，小額投資即可參與蘋概股指數走勢，資金可靈活運用，兼顧投資大戶及小資族投資所需。

富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN綜合考量市值與流動性，並透過多投資因子指標對上市股票進行評分，再以市值比例來分配各類別成分股檔數，最終綜合評分依序選取排名前20檔之成分股；富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN同樣於4月17日發行，發行價格5元，股票代號為020001，平易近人的訂價讓投資人輕鬆持有一檔ETN，即可追蹤具備穩健與成長雙重優勢的投資組合報酬指數。

富邦證券表示，指數投資證券ETN報酬連結對應指數表現，無追蹤誤差且配息直接滾入指數再投資，投資報酬直接清楚完整呈現，同時直接在集中市場掛牌交易，交易稅率低廉，是台灣金融市場投資工具新選擇。