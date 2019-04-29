首檔鎖定外資持股ETN 永豐外資50N追蹤外資50大持股

2019-04-29 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



國內第一檔聚焦外資50大持股的指數投資證券（ETN）-「永豐金證券特選外資豐擁50報酬指數」ETN（020005，簡稱永豐外資50N），明（30）日在交易所掛牌，永豐金證券總經理江偉源表示，ETN具有交易便利、透明度高、與追蹤標的指數零誤差三大特點，鑑於外資在台股的動向深受投資人關注，永豐金證券首檔ETN即以外資持股為追蹤，發行價格20元，投資人以2萬元就可以一舉囊括外資50大持股。

江偉源表示，指數型金融商品發展持續成長，從2016年到2018年止，三年來ETF發行檔數從63檔大幅增加到148檔，顯示指數型產品的市場正在成長階段，追蹤指數多元化，從國內外股票到債券均有，為投資人理財提供多樣性的選擇，證券商獲准發行ETN，為指數型產品開啟投資理財新紀元。

「永豐外資50N」ETN以「台灣指數公司特選外資豐擁50報酬指數」為連結標的指數，成分股需符合流動性、財務指標的篩選標準，以外資持股市值前50大個股所組成，並以自由流通市值加權，指數一年調整四次以反應整體外資的持股變化。

江偉源表示，外資動向在台股具有影響力，是投資人重要參考指標，透過「永豐外資50N」，投資人能夠追隨外資50大持股佈局；此外、ETN追蹤連結報酬指數，已反應股息之再投資效果，不另配股息，對高所得投資人具有稅賦上的優勢。

根據台灣指數公司的編製，目前該指數的十大成分股為台積電、鴻海、中華電、台塑、台化、南亞、中信金、大立光、國泰金與聯發科。以五年（2013年5月31日~2018年12月28日）資料進行指數報酬回測，近五年投資總報酬為59.06％，優於同期間大盤表現46.47％；年平均報酬率為9.57％，也優於同期間大盤表現7.83％。

「永豐外資50N」發行期間為一年（109年4月29日到期）、每單位發行價格為20元、發行總額為3億元、最低交易單位為1,000單位。