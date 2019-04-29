台股多空交戰 高檔震盪

2019-04-29 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



宏遠投顧認為4月以來中小型電子股股價大漲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台股今（29）日指數高檔震盪，多空交戰，多方力拚萬一，金融股成為資金避風港。法人認為，指數在高檔震盪，後續關注美國財報，包含Google、Apple以及高通等。

美股上周五在GDP表現優於市場預期之下，美股持續走高，S&P500以及那斯達克指數紛紛創下歷史新高，帶動今日台股多方拉抬。不過，在亞股表顯疲弱下，指數收到漲勢受到壓縮，呈現多空對決。

在亞股方面，韓股率先跌破月線，上綜、恆生紛紛跌回月線。

今日盤面焦點族群在於非電的大型股，包含金融、原物料、塑化、水泥、紡織等，皆有不錯表現，其中，包含台企銀、中信金、台中銀、玉山金、遠東新、台泥以及亞泥等。

宏遠投顧認為，4月以來中小型電子股股價大漲，傳產股受到資金排擠而沒表現，但近期中小型電子股價出現修正，預期資金將避險到股價基期及本益比較低且具高殖利率個股，對權值傳產股及少數電子股有利，其中，壽險股股價不僅可能會走出陰霾，甚至還可能異軍突起。

宏遠投顧分析，主要有四點：第一、今年3月底壽險公司都已回沖完去年第4季股匯債三殺的損失；第二、4月至今美股及台股都在漲權值股，壽險公司持有最多電子權值股及中型股票，已實現獲利將會大增；第三、最近一、二個月來外資及投信法人大舉賣超壽險股，籌碼可能跑到公司大股東、政府基金、實力的大咖手中。

最後當股價漲多的電子股面臨下跌修正時，股價基期最低、投信法人幾乎沒有持股的壽險股，可能成為重要的護盤工具。

國泰證期顧問處經理蔡明翰建議，由於櫃買指數（OTC）指數跌破月線，中小型電子股有補跌出現，亦顯現市場信心動搖，資金轉向非電族群，在操作上，投資人此時不妨將部分資金順勢操作，轉向大型非電族群。