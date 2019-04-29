親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

日職／王柏融再扛5棒DH 首打席二壘安2打點入帳

30歲以前買房...北市最難 下跌最多竟然是它

台股多空交戰 高檔震盪

2019-04-29 12:50經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

宏遠投顧認為4月以來中小型電子股股價大漲。 圖／聯合報系資料照片
宏遠投顧認為4月以來中小型電子股股價大漲。 圖／聯合報系資料照片
分享

台股今（29）日指數高檔震盪，多空交戰，多方力拚萬一，金融股成為資金避風港。法人認為，指數在高檔震盪，後續關注美國財報，包含Google、Apple以及高通等。

美股上周五在GDP表現優於市場預期之下，美股持續走高，S&P500以及那斯達克指數紛紛創下歷史新高，帶動今日台股多方拉抬。不過，在亞股表顯疲弱下，指數收到漲勢受到壓縮，呈現多空對決。

在亞股方面，韓股率先跌破月線，上綜、恆生紛紛跌回月線。

今日盤面焦點族群在於非電的大型股，包含金融、原物料、塑化、水泥、紡織等，皆有不錯表現，其中，包含台企銀、中信金、台中銀、玉山金、遠東新、台泥以及亞泥等。

宏遠投顧認為，4月以來中小型電子股股價大漲，傳產股受到資金排擠而沒表現，但近期中小型電子股價出現修正，預期資金將避險到股價基期及本益比較低且具高殖利率個股，對權值傳產股及少數電子股有利，其中，壽險股股價不僅可能會走出陰霾，甚至還可能異軍突起。

宏遠投顧分析，主要有四點：第一、今年3月底壽險公司都已回沖完去年第4季股匯債三殺的損失；第二、4月至今美股及台股都在漲權值股，壽險公司持有最多電子權值股及中型股票，已實現獲利將會大增；第三、最近一、二個月來外資及投信法人大舉賣超壽險股，籌碼可能跑到公司大股東、政府基金、實力的大咖手中。

最後當股價漲多的電子股面臨下跌修正時，股價基期最低、投信法人幾乎沒有持股的壽險股，可能成為重要的護盤工具。

國泰證期顧問處經理蔡明翰建議，由於櫃買指數（OTC）指數跌破月線，中小型電子股有補跌出現，亦顯現市場信心動搖，資金轉向非電族群，在操作上，投資人此時不妨將部分資金順勢操作，轉向大型非電族群。

壽險公司電子股台股
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 09:10

台股壓回整理 法人估短線回探支撐

2019-04-29 08:31

新三高概念／南亞科、永豐金 吸金

2019-04-28 23:33

新三高概念／復盛、根基 營運火熱

2019-04-28 23:33

新三高概念／元大金、兆豐金 夠利

2019-04-28 23:33

新三高概念／環球晶、橘子 動能強

2019-04-28 23:33

新三高概念股 可攻可守

2019-04-28 23:32

外資選股 啟動防禦布局

2019-04-28 23:10

財報、繳稅季 牽動台股量能

2019-04-28 23:05

梁彥平專欄／檢視基本面 淘汰膨風股

2019-04-28 22:22

一周盤前股市解析／伺服器、航太鏈 聚光

2019-04-28 22:21

法人加碼績優股 抗震

2019-04-28 22:21

就市論勢／華為供應鏈 有看頭

2019-04-28 22:16

還沒除權息 13檔金融股先飆10%

2019-04-28 18:34

技術指標／台股強龍休兵 氣氛轉觀望

2019-04-28 12:43

台股 本周緊盯蘋果財報、大咖法說

2019-04-28 12:39

這類族群最適合存股 領股息還賺退稅

2019-04-28 11:14

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

還沒除權息 13檔金融股先飆10%

2019-04-28 18:34

矽晶圓廠 本季考驗大

2019-04-28 22:14

法人加碼績優股 抗震

2019-04-28 22:21

新三高概念股 可攻可守

2019-04-28 23:32

銀行類股 外資追捧

2019-04-28 22:21

外資選股 啟動防禦布局

2019-04-28 23:10

中華電攜5G夥伴 秀實力

2019-04-28 22:16

新三高概念／元大金、兆豐金 夠利

2019-04-28 23:33

聯電、神盾 認購帶勁

2019-04-28 22:29

就市論勢／華為供應鏈 有看頭

2019-04-28 22:16

新三高概念／環球晶、橘子 動能強

2019-04-28 23:33

新三高概念／南亞科、永豐金 吸金

2019-04-28 23:33

台股壓回整理 法人估短線回探支撐

2019-04-29 08:31

大社工業區降編 牽動塑化股

2019-04-28 22:15

晶睿 Q1每股賺1.01元

2019-04-28 22:16

大江、奇力新 買價外15％

2019-04-28 22:30

新三高概念／復盛、根基 營運火熱

2019-04-28 23:33

全新 Q1每股賺0.5元

2019-04-28 22:13

梁彥平專欄／檢視基本面 淘汰膨風股

2019-04-28 22:22

第一類接觸／萬泰科迎轉單 產能滿載

2019-04-28 22:19

新纖聚酯粒接單 看到8月

2019-04-28 22:15

獲利佳、高殖利率題材 玉山金盤中股價漲逾2%

2019-04-29 10:17

ETN三新兵 明天掛牌

2019-04-28 22:23

華新科首季獲利季減逾五成 去年將配息16.3元

2019-04-29 12:03

財報、繳稅季 牽動台股量能

2019-04-28 23:05

華孚昆山廠復工 再等等

2019-04-28 22:13

長聖上周漲95％ 冠興櫃

2019-04-28 22:24

法人看Q2被動元件市況仍下滑 相關個股走弱

2019-04-29 12:10

良維、百和 四檔閃金光

2019-04-28 22:30

橘子攻遊戲、支付、電商

2019-04-28 22:23

台股壓回整理 金融股漲勢凌厲成資金避風港

2019-04-29 10:32

全民權證／南亞科 挑逾三個月

2019-04-28 22:30

期貨商論壇／輕原油期 保守看

2019-04-28 22:25

一周盤前股市解析／伺服器、航太鏈 聚光

2019-04-28 22:21

任天堂加持 原相早盤股價漲近4%

2019-04-29 09:37

外資目標價上看2字頭 美律法說會後股價開低走低

2019-04-29 11:11

興櫃新星／芯鼎轉型 拚損益兩平

2019-04-28 22:24

興櫃股一周巡禮／量能十強 半數新面孔

2019-04-28 22:24

全民權證／台塑績優 兩檔吸睛

2019-04-28 22:30

全民權證／台積電 選逾100天期

2019-04-28 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top