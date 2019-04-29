法人看Q2被動元件市況仍下滑 相關個股走弱

2019-04-29 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



被動元件市況持續保守，全球被動元件龍頭日商村田（murata）近期釋出對景氣轉趨保守的看法，國內市場分析師也指出，觀察近期國內及國際被動元件大廠對後市釋出的訊息，預期第2季的價格至少仍有下跌10%的壓力，目前對被動元件產業仍持續保守看待。

由於產業訊息持續偏空，再加上今（29）日台股大盤走勢下跌，盤中被動元件全面下跌，其中，華新科（2492）跌幅一度逾5%，其餘包括國巨、禾伸堂、奇力新及大毅等被動元件股，盤中每幅也都在3%至4%左右水準，類股表現明顯相對弱勢。

全球被動元件龍頭日商村田近期釋出對景氣轉趨保守的看法，村田上周公布第1季獲利下滑，在今年財測部分，村田旗下四大事業中僅電容預測將成長8％，其餘財測多為衰退，並使村田對今年上半年景氣看法轉趨謹慎。

被動元件業者認為，被動元件市場的庫存去化，預計最快在今年第2季可望告一段落，今年的第3季雖然進入旺季，需求可望回穩。

不過，由於全球經濟景氣仍因美中貿易戰等因素，旺季彈升力道及產業需求回升的力道仍待進一步觀察，且由於下游備貨較保守，今年訂單能見度恐怕無法重現去年水準，也仍將壓抑價格表現。

此外，據業者指出，第1季村田報價還能勉強守住，平均跌幅僅低個位數，但4月起，村田產品線中，過去價格相對抗跌的產品，包括高壓、高容、大尺寸MLCC，價格近期才開始出現鬆動，預料對後市被動元件價格仍可能產生負面影響，業也預期，5月起村田更將大幅降價，大部分料號價格降幅達二成以上，而下游業者對目前產業市況看法亦趨保守。