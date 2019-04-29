親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

中職／正式開弓！ 味全遞交企畫書、主場4選1

民國80年紡織廠女工薪水袋 數字讓人嘆「今夕是何年」

法人看Q2被動元件市況仍下滑 相關個股走弱

2019-04-29 12:10經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

被動元件市況持續保守，全球被動元件龍頭日商村田（murata）近期釋出對景氣轉趨保守的看法，國內市場分析師也指出，觀察近期國內及國際被動元件大廠對後市釋出的訊息，預期第2季的價格至少仍有下跌10%的壓力，目前對被動元件產業仍持續保守看待。

由於產業訊息持續偏空，再加上今（29）日台股大盤走勢下跌，盤中被動元件全面下跌，其中，華新科（2492）跌幅一度逾5%，其餘包括國巨、禾伸堂、奇力新及大毅等被動元件股，盤中每幅也都在3%至4%左右水準，類股表現明顯相對弱勢。

全球被動元件龍頭日商村田近期釋出對景氣轉趨保守的看法，村田上周公布第1季獲利下滑，在今年財測部分，村田旗下四大事業中僅電容預測將成長8％，其餘財測多為衰退，並使村田對今年上半年景氣看法轉趨謹慎。

被動元件業者認為，被動元件市場的庫存去化，預計最快在今年第2季可望告一段落，今年的第3季雖然進入旺季，需求可望回穩。

不過，由於全球經濟景氣仍因美中貿易戰等因素，旺季彈升力道及產業需求回升的力道仍待進一步觀察，且由於下游備貨較保守，今年訂單能見度恐怕無法重現去年水準，也仍將壓抑價格表現。

此外，據業者指出，第1季村田報價還能勉強守住，平均跌幅僅低個位數，但4月起，村田產品線中，過去價格相對抗跌的產品，包括高壓、高容、大尺寸MLCC，價格近期才開始出現鬆動，預料對後市被動元件價格仍可能產生負面影響，業也預期，5月起村田更將大幅降價，大部分料號價格降幅達二成以上，而下游業者對目前產業市況看法亦趨保守。

被動元件景氣
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

從世界看台股 全球股市帶頭衝 黑馬奔騰出柙

2019-04-29 09:10

台股壓回整理 法人估短線回探支撐

2019-04-29 08:31

新三高概念／南亞科、永豐金 吸金

2019-04-28 23:33

新三高概念／復盛、根基 營運火熱

2019-04-28 23:33

新三高概念／元大金、兆豐金 夠利

2019-04-28 23:33

新三高概念／環球晶、橘子 動能強

2019-04-28 23:33

新三高概念股 可攻可守

2019-04-28 23:32

外資選股 啟動防禦布局

2019-04-28 23:10

財報、繳稅季 牽動台股量能

2019-04-28 23:05

梁彥平專欄／檢視基本面 淘汰膨風股

2019-04-28 22:22

一周盤前股市解析／伺服器、航太鏈 聚光

2019-04-28 22:21

法人加碼績優股 抗震

2019-04-28 22:21

就市論勢／華為供應鏈 有看頭

2019-04-28 22:16

還沒除權息 13檔金融股先飆10%

2019-04-28 18:34

技術指標／台股強龍休兵 氣氛轉觀望

2019-04-28 12:43

台股 本周緊盯蘋果財報、大咖法說

2019-04-28 12:39

這類族群最適合存股 領股息還賺退稅

2019-04-28 11:14

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

還沒除權息 13檔金融股先飆10%

2019-04-28 18:34

矽晶圓廠 本季考驗大

2019-04-28 22:14

法人加碼績優股 抗震

2019-04-28 22:21

新三高概念股 可攻可守

2019-04-28 23:32

銀行類股 外資追捧

2019-04-28 22:21

外資選股 啟動防禦布局

2019-04-28 23:10

中華電攜5G夥伴 秀實力

2019-04-28 22:16

新三高概念／元大金、兆豐金 夠利

2019-04-28 23:33

就市論勢／華為供應鏈 有看頭

2019-04-28 22:16

聯電、神盾 認購帶勁

2019-04-28 22:29

台股 本周緊盯蘋果財報、大咖法說

2019-04-28 12:39

新三高概念／環球晶、橘子 動能強

2019-04-28 23:33

新三高概念／南亞科、永豐金 吸金

2019-04-28 23:33

台股壓回整理 法人估短線回探支撐

2019-04-29 08:31

權證教戰／月季線攻防 台積電控盤

2019-04-28 12:48

大社工業區降編 牽動塑化股

2019-04-28 22:15

晶睿 Q1每股賺1.01元

2019-04-28 22:16

全新 Q1每股賺0.5元

2019-04-28 22:13

新三高概念／復盛、根基 營運火熱

2019-04-28 23:33

梁彥平專欄／檢視基本面 淘汰膨風股

2019-04-28 22:22

大江、奇力新 買價外15％

2019-04-28 22:30

第一類接觸／萬泰科迎轉單 產能滿載

2019-04-28 22:19

新纖聚酯粒接單 看到8月

2019-04-28 22:15

技術指標／台股強龍休兵 氣氛轉觀望

2019-04-28 12:43

財報、繳稅季 牽動台股量能

2019-04-28 23:05

華孚昆山廠復工 再等等

2019-04-28 22:13

ETN三新兵 明天掛牌

2019-04-28 22:23

從期貨看現貨／外資轉保守 高檔防套牢

2019-04-28 12:44

長聖上周漲95％ 冠興櫃

2019-04-28 22:24

獲利佳、高殖利率題材 玉山金盤中股價漲逾2%

2019-04-29 10:17

良維、百和 四檔閃金光

2019-04-28 22:30

橘子攻遊戲、支付、電商

2019-04-28 22:23

一周盤前股市解析／伺服器、航太鏈 聚光

2019-04-28 22:21

期貨商論壇／輕原油期 保守看

2019-04-28 22:25

全民權證／南亞科 挑逾三個月

2019-04-28 22:30

興櫃股一周巡禮／量能十強 半數新面孔

2019-04-28 22:24

興櫃新星／芯鼎轉型 拚損益兩平

2019-04-28 22:24

任天堂加持 原相早盤股價漲近4%

2019-04-29 09:37

全民權證／台塑績優 兩檔吸睛

2019-04-28 22:30

台股壓回整理 金融股漲勢凌厲成資金避風港

2019-04-29 10:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top