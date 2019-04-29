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華新科首季獲利季減逾五成 去年將配息16.3元

2019-04-29 12:03經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

被動元件廠華新科（2492）及同集團旗下的信昌電（6173）公布首季業績，其中，華新科第1季稅後純益23.07億元，季減52.6%、年增76.3%，每股稅後純益（EPS）4.77元；市場法人認為，被動元件廠今年首季獲利季減幅度仍是較預期更大。

華新科第1季營收82.94億元，季減29%、年增24.9%；毛利率42.7%，季減19.33 個百分點、年增6.91個百分點，第1季稅後純益23.07億元，季減52.6%、年增 76.3%，首季每股稅後純益為4.77 元。

同為華新科集團旗下的信昌電第1季營收13.03億元，季減10.7%、年增37.7%；毛利率33.49%，季減5.46 個百分點、年增4.72 個百分點，第1季稅後純益2.72 億元，季減22.7%、年增82.6%，首季每股稅後純益為1.58 元。

華新科及信昌電去年受惠被動元件市場，持續呈現供不應求，且下游在預期心理下，持續拉高庫存水準，推升被動元件價格出現逾一年的大幅飆漲，也推升國巨、華新科等被動元件廠，去年的營收獲利登上歷史高峰。

華新科去年稅後純益197.05億元，年成長幅度高達655%、每股稅後純益40.75元，該公司董事會決議，每股擬配發16.3元現金股利也創下該公司配發股利的新高，不過配發率僅四成，較去年近八成大幅縮水。

市場法人表示，華新科今年第1季獲利較上季大幅下滑逾五成，但單季毛利率仍有42.7%水準，顯示雖然去年下半年以來，被動元件價格大幅下滑，但是由於先前漲幅太大，目前價格仍未回到低檔區，而就目前市況及被動元件報價走勢來看，國內被動元件廠第2季獲利仍有持續較第1季下滑的壓力，預計被動元件廠單季獲利回穩，最快要到今年第3季。

華新科被動元件廠
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