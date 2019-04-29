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金融、傳產股撐盤力守月線 法人建議減持電子股比重

2019-04-29 12:00經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股上周失守5日線及10日線之後，今（29）日以小紅開出，盤中指數震盪翻黑，但仍守在月線之上，以金融股及傳產股成為盤面上多頭指標。

法人表示，多頭仍在尋找資金出路，但因很多電子股跌破月線，建議減持電子股比重到三成，先行觀望；也有法人認為，漲多壓回仍在可以容許的範圍內，不需要太害怕。

美股上周五漲多跌少，僅費城半導體指數收跌，台股今日以10,952.91點小紅開出，一度衝高到10,992.55點，蘋概三王中，權王台積電（2330）、股王大立光下跌，鴻海則是上漲攻勢，但是原本的強勢股例如PA的穩懋、印刷電路板的燿華等股卻是跳空下跌的表現。

證券分析師張陳浩表示，台股上周五大跌失守5日線及10日線，K線似有轉弱的方向出現，今日則是守在月線之上，但是很多電子股卻是先跌破月線，資金轉往金融及傳產股，也成為重要的撐盤要角。

他指出，以操作來說，建議減持電子股到3成，先行觀望，但因目前並不是全面走弱，資金也有朝金融股及傳產股布局的情況，等待電子股修正後的反攻。

張陳浩表示，月線是重要的觀察指標，外資的態度也要留意，尤其是如果新台幣出現貶值，在美元指數走強下，外資是否有資金回流的情況，將會進一步影響台股的表現。

證券分析師黃漢成表示，大盤漲多壓回，今日呈現震盪，目前包括量能及壓田幅度都在可容許的範圍內，並不需要太害怕，預估約有3~5天的修正，今日摩台指結算，可留意尾盤的走勢。

黃漢成指出，美股的表現，弱勢股是否回穩，傳產股及金融的表現等，將是大盤表現的重要觀察點，整理之後還有轉強的機會，電子的火種並沒有熄滅，只是呈現輪動。

電子股台股
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