三族群法人上周連五買 投資人跟進資金避風港

2019-04-29 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



台股受去年高點區套牢賣壓伺機出籠及美國科技股財報干擾影響，今（29）日開盤持續下挫，儘管盤中一度由黑翻紅，但台股法說會在即，投資人觀望氣氛仍顯濃厚，遭到空方打壓，再度回到平盤下整理。

法人認為，目前大盤高檔震盪，但維持多頭格局不變，投資人不妨跟隨法人腳步，搶進高殖利率或獲利成長股，不僅基本面、籌碼面穩定，且攻守兼備。

台股跌破「萬一」關卡，技術面進入漲多修正壓力區，加上美元指數近日乘著漲勢反彈至兩年高點，令不少個股也出現回檔，與此同時，三大法人上周仍積極搶進南亞科、長榮、緯創、永豐金與華南金等15檔個股，不只連續買超五日以上，且買超張數逾千張。

進一步觀察，法人鎖定標的不外乎是高殖利率、財報成長股，或是股價創新高的金融股，像是殖利率超過5%的統一證、南亞科、太子、緯創、同欣電，或是今年首季營收年增均逾一成的長榮、崇越、信邦、聯合再生；另外，大盤逆勢突圍下，股價創新高的永豐金也成為資金避風港。

市場分析師表示，台股目前進入高檔整理階段，在個股基期墊高下，除了業績成長外，籌碼面的穩定度也可望相對抗震，建議投資人可隨法人腳步布局。

且隨著美中貿易爭端降溫、外資期貨淨多單加碼，減少空單下，仍顯示台股資金行情還未結束，短線可留意第一季財報股與法說會概念股。