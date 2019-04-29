外資目標價上看2字頭 美律法說會後股價開低走低

2019-04-29 11:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美律（2439）上周舉辦法說會，公布首季財報及營運展望，法說會前股價曾衝高到波段高，美律也釋出第2季營運將比第1季好訊息，外資多維持原先的評等，且上調目標價到200元之上，但今（29）日股價卻是開低走低，盤中失守月線。

美律法說會後，外資報告多維持原先評等，歐系外資重申中立評等，目標價由145元上調至165元；亞系外資看好耳機產品線滲透到高端產品，iPhone聲學元件訂單占比將提升，帶動獲利表現，重申買進評等，目標價由210元上調至220元；美系外資重申加碼，目標價維持200元。

美律第1季營收76.31億元，營業毛利10.13億元，毛利率13.29%，較去年同期9.3%年增4.6個百分點，主受惠於產品組合優化，營業淨利3.61億元，營益率4.74%，合併稅後純益4.15億元，每股純益2.07元。

美律預估第2季娛樂產品將持續成長，但手機揚聲器則會下修，預期要到第3季回溫，整體來看，第2季毛利率將會成長，第2季營運將優於第1季及去年同期。

美律股價今年來持續走揚，24日盤中一度拉升到197.5元，創下波段高點，但之後卻是走跌，今日以179.5元開低，雖一度翻紅到182元，但仍不敵賣壓，再度翻黑下探至169元，跌破月線，回測季線，盤中跌幅5.8%。