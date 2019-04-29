多元選擇理財新商品 凱基台灣500報酬指數ETN新上市

2019-04-29 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



凱基證券發行「凱基台灣500報酬指數ETN」明（30）日上市，為首批上市的ETN商品之一，發行價格20元，投資人可用2萬元參與台股行情，輕鬆享有台股的股價表現與股利報酬。

「凱基台灣500報酬指數ETN」選取具流動性且市值最大的前500檔的上市股票，指數成分股依規則每季調整一次，目前指數權重前十大成分股為台積電、台塑化、鴻海、中華電、台塑、台化、國泰金、南亞及大立光，該指數與加權指數相關性高、追蹤誤差小，具有整體上市股票行情變化的代表性。

根據歷年統計，台股的股利殖利率皆在4%以上，長期投資可享有不錯的報酬率，投資人買進並持有相關ETN產品即有機會以小額資金，參與上市股票之報酬表現，是個既簡單又方便的投資工具。

凱基證券表示，ETN與ETF相仿，皆為證券市場中追蹤標的指數表現的有價證券，但ETN沒有追蹤誤差，可以完全反應指數變動，僅需扣除少量投資手續費用，即可獲取與連結指數完全相同的報酬。

以凱基證券發行的「凱基台灣500報酬指數ETN」為例，ETN發行價格20元，較類似的ETF台灣50（0050）便宜許多，用小資金就能買到臺灣前500檔上市股票，不用擔心選股問題；且此檔ETN將成分股配息直接累加於指數報酬，投資人無須考慮股利所得稅的問題。

最重要的是，此檔ETN無追蹤誤差，僅需支付年化0.9%的投資手續費（此手續費將反應於指標價值當中，投資人不需再另外支付），即可完全參與指數表現。