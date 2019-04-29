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美國X檔案：隨機虐殺黑人的「98伯德仇恨案」

獲利佳、高殖利率題材 玉山金盤中股價漲逾2%

2019-04-29 10:17經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

玉山金（2884）今（29）日早盤上漲超過3.4%，股價最高來到25.8元，創下今年新高，盤中漲幅約在2%，技術面有短中長均線支撐，外資在26日轉賣為買。

銀行股今年來表現相對強勢，而玉山金在高殖利率題材帶動下，吸引長線買盤進入，亦帶動今年來股價漲幅超過20%。玉山金在獲利面也表現亮眼，3月營收達45.6億，月增16.3%，年增7.4%。

累計前三個月稅後純益51.99億元，較去年同期成長11.3%，每股純益達（EPS）達0.48元，再創歷年同期新高。

玉山金控。圖／玉山金提供
玉山金控。圖／玉山金提供
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玉山金高殖利率
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