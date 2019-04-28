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還沒除權息 13檔金融股先飆10%

2019-04-28 18:34經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

今年買盤棄壽險股、捧銀行股，帶動銀行股大爆發；據統計，台股除權息旺季還沒到，44檔金融保險股中，已有13檔飆一成，如玉山金（2884）、上海商銀等，以銀行股為大宗，表現最悍。

外資圈最新報告中，仍以挺銀行股為大宗，除了花旗先前「雙」降富邦金、國泰金評等，摩根士丹利也唱旺銀行股，瑞信、大和則同時看多分以銀行和壽險為主體的中信金、國泰金及富邦金。而到目前為止，看最準的外資無疑是摩根士丹利，從年初把玉山金列為金融股首選，迄今玉山金漲幅最大。

上周五（26日）台股大跌，多檔金融股逆漲，扮演主要避風港，其中，尤以宣布高股息的日盛金、玉山金等漲勢突出，不少銀行股從年初就走強，因短線上漲又累積可觀漲幅。

包括玉山金、上海商銀、台企銀、元大金、合庫金、京城銀、永豐金、台中銀、華南金、遠東銀、日盛金、兆豐金、及聯邦銀等多達13檔金融股，迄今年線皆累積一成漲幅，表現凌厲。值得注意目前尚未進入除權息旺季，若計入潛在殖利率，相關金融股報酬率還有機會擴大。

法人觀察，上述強勢金融股，普遍為高殖利率或獲利成長指標，如合庫金、華南金都是高股息代表，玉山金、日盛金同時配發股票及現金股利，合計殖利率也不俗，另有如上海商銀、元大金，各擁MSCI及董監改選題材；兆豐金、京城銀等，預期獲利顯著增長。

今年漲幅前列的金融股。
今年漲幅前列的金融股。
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玉山金銀行股上海商銀
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