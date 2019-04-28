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這波萬點 熱錢狂敲股出爐

2019-04-28 00:04經濟日報 記者盧宏奇／台北報導

台股自豬年開紅盤站上萬點後，一路看回不回攻抵11,000點，外資累計買超1,211億元，扮演重要推手，其中，以擔任控盤要角的權王台積電，敲進逾27萬張最多，上海商銀、緯創兩檔也獲得24萬張以上買盤挹注。

台股去年受到美中貿易戰干擾、蘋果新機銷售欠佳，以及美股等國際股市大幅回檔影響，在10月11日終止長達345天的萬點行情，國際熱錢喊撤下，全年外資賣超達3,551億元。

隨今年美中貿易戰朝正向發展，以及歐美日等全球主要央行延續寬鬆政策，國際熱錢重新投向新興市場，尤其具高殖利率優勢的台股，更成為主動、被動式基金加碼重點，資金、軋空行情推升台股攻向11,000點，跌破空方眼鏡。

根據統計，外資自今年上萬點以來，累計買超1,211億元，期間以台積電買超27.49萬張居冠，上海商銀、緯創各約24.34萬張、24.04萬張居二、三名，至於元大金、鴻海、欣興、永豐金等四檔也都在10萬張以上。

反觀內資相對保守，投信在上萬點以後，累計賣超43億元，逆勢敲進前十名標的有奇鋐、日月光、臻鼎-KY、致伸、欣興、合晶、鴻海、台郡、面板雙虎等，張數在1.1萬張至2.8萬張不等。

以外資在萬點以上買超逾萬張的69檔個股來看，投信反向倒貨的比重超過五成，而同步敲進1萬張以上的個股只有致伸、欣興及鴻海等三檔，值得投資人關注。

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