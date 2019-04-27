台股5月展望 聚焦國內外上市櫃揭曉Q1財報

2019-04-27 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



台股受惠美股走強等因素，4月續走「萬點」行情，最高一度衝上11,077點波段高點。展望5月，國內外上市櫃公司陸續揭曉首季財報，將成為市場最大焦點，包括第1季營收表現不錯的公司，獲利是否真的如預期亮眼；中小型個股、超漲的個股，將面臨季報檢驗。

國內上市櫃公司依規定，必須在5月15日前上傳第1季財報，第1季表現亮眼與否，往往被視為判別公司全年營運的重要指標。先前，包括台積電（2330）、大立光等領頭公司，財報相繼告捷；其中，台積電首季每股純益2.37元，強調「谷底已過」，首季扮演領頭角色，表現一掃市場對下半年景氣的疑慮。

華南投顧董事長儲祥生表示，首季各公司營收表現普遍不錯，接下來公布的財報，可能出現兩個觀察重點，持平、營收好的公司，獲利是否明顯改變；營收不符預期的，到底壞到甚麼程度。目前看起來，比較好且值得關注的是IC設計族群，近期包括聯詠、瑞昱等個股，股價相繼衝上高檔，展現相對強勢格局，有望繼續維持。

此外，儲祥生也說，5G、網通、砷化鎵、上游銅箔基板（CCL）等族群，狀況應該也還不錯，如智邦等公司表現，可以多加留意。

台新投顧副總黃文清觀察，近期不少中小型個股漲多，首季財報公布同時，將面臨季報檢驗。

國外部分，5月初包括蘋果、高通、AMD等龍頭公司也將公布財報，同樣為市場關注的焦點；另外，5月適逢繳稅旺季，對資金動能多少有影響。

整體來看，至4月底市場追加意願轉弱，高檔量縮並非好現象，預期大盤5月可能在高檔震盪。

5月另一觀察重點，還有美中貿易戰的最終決議，到底何時出爐，據稱，雙方正尋求在5月底前達成協議草案。

黃文清表示，目前看起來美中貿易戰5月能有最終決議，包括貿易戰過程、5月「川習會」能否順利成行等，吸引外界密切關注。