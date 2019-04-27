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股海常勝軍／個股輪動快速 小心地震

2019-04-27 01:21經濟日報 朱成志

二周前專欄「總統選舉熱，台股不寂寞」，現在愈來愈熱鬧，17日郭台銘宣布參加初選，23日韓國瑜五點聲明後，國民黨以全民調納入所有參選者，台股月K線四連紅，的確不寂寞。

台積電一度突破去年高點到270元，但是預估今年每股純益（EPS）13.5元和去年差不多，第1季才2.37元，外資去年賣超39.5萬張，今年才回補買超26.1萬張，為什麼能創新高？蔡總統拚連任，黨內初選都下猛藥，當然政府基金比去年六都選舉更努力做多。

4月26日經濟日報A2頭版標題「高雄豪宅銷售熱，十年首見」，我曾經分析過從去年11月24日選完後，韓流帶動了庶民經濟，芭樂賣得出去、農產品狂銷、高雄觀光客也大增，陸客觀光概念的寶得利由20元一度漲到31元之上，當然農產品經濟價值比不高，當信心大門打開以後，高雄許多家建設公司都有實證的升溫數字，號稱「港都土地公」的京城建設董事長蔡天贊，3月大手筆購地，今年329檔期，全台灣房市都大推案。股票、基金、房地產、保險、現金存款或其他另類投資都是個人理財組合，房價是中長期的信心象徵，藍營去年拿下15縣市帶動房市升溫，高雄最明顯。韓若出線，台股當然更熱鬧。

4月26日經濟日報A3版頭條新聞「郭董開支票邀全球夥伴投資」，郭台銘認為他可以提升政府效率至少三分之一，他的「和平、安定、經濟、未來」八字競選主軸，其實就和他經營企業一樣，只不過那些字從「AI、雲端、眼球經濟、工業4.0、機械人」改變了，這一場總統大選有了郭，誰都不可能忽視經濟主軸，對台股絕對更正面。

去年4月1日到現在的貿易戰已經進入尾聲，美中談判到了最後收尾逐字修正，川習將再會，而今年因為氣氛轉變，全球股市上升，從陸股上證一度漲幅30%、深圳漲40%，雖在4月25日出現拉回，但仍是多頭結構。

今年美股費城半導體指數率先創歷史新高，去年最紅的FAANG尖牙股沒有這麼亮眼，但是近期氣氛又有點轉變，原本今年漲最多的是Xilinx，公布最新財報不佳拖累在25日暴跌17%，導致半導體類股全面大跌，這是漲多拉回修正。去年Nvidia是AI人工智慧代表股，Xilinx是邊緣運算的指標，而高通將是5G代表股，這三檔未來很重要。當半導體股下跌，FAANG又往上，形成良性互補，我認為美股沒有太大問題。

11,000點絕對不可能是「低點」，也不是「最高點」在這種尷尬的位置，選股高難度，絕對不能按照傳統思維。瑞儀第1季每股賺3.07元，擬配息7元，殖利率高到逾6%，布局汽車電子相關面板也成功，第2季出貨會倍增，利多公布反而26日大跌8.5元，只因公司保守估今年EPS和去年差不多，只有10元；過去市場聽到減資股就飆漲，禾昌減資加上配息每股高達15元，狂飆三天漲停；但是感測元件光磊宣布減資15%，最近股價公布連跌三天。第1季業績不好，營收季減15.9%的前股后精測EPS掉到2.87元，毛利率也下降，反而近期股價重新彈升回到500元之上；第1季只賺0.08元的旺宏是近八季的最低，法人報告多空不一反而節節向上推升，從年初的16.85元漲到25元上下。提醒指數在「萬一點」關卡，雖然維持在多頭，但是個股調整快速，選股仍要充滿風險意識，小心大地震。（作者是萬寶投顧董事長）

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