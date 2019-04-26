中信金擬配1元現金股利 殖利率4.9%

2019-04-26 22:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中信金控26日公告，擬配發現金股利1元，按今收盤價計，股息殖利率4.9%；另外，規劃指派現任國泰金控獨立董事黃清苑出任孫公司日本東京之星銀行董事。據悉，黃清苑將在今年6月出任東京之星銀行董事長。

黃清苑曾在日本大學商學研究所研讀博士課程，曾出任日本大和證券執行董事暨亞太地區總裁，熟悉日本市場。他會先辭去國泰金控獨立董事，再出掌東京之星銀行董座。

東京之星銀行的董事長原為海基會前董事長江丙坤，去年12月辭世，目前由中國信託商業銀行總經理陳佳文暫代職務。

中信金今天公告擬配發現金股利1元，符合市場預期。中信金發言人暨資深副總經理邱雅玲表示，股利政策未來還是會全數配發現金，至於股息配發率，考慮資本適足、市場狀況、獲利狀況，希望維持在50%上下。

法人指出，中信金去年股息配發率54.1%，比前年56.5%走低，顯示在系統性重要銀行、國際會計準則IFRS 17等趨勢下，公司開始希望多保留些未分配盈餘以厚植資本，預估中信金未來幾年的股息配發率可能持續走低、朝50%貼近。

15家上市櫃金控迄今已有11家公告股利，中信金股息殖利率4.9%，排名第五，低於日盛金、兆豐金、永豐金與元大金。