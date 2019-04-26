外資賣超台積電9,696張 終止連10買

2019-04-26 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



費城半導體指數大跌，加上英特爾下修第2季及全年財測，衝擊台積電(2330)今(26)日股價大跌7.5元，收在260元，市值一口氣蒸發1994.78億元，外資則是終止連續10個交易日的買超，轉為賣超9,696張。

台積電預估第2季營收75.5~76.5億美元，毛利率43~45%，較上季41.3%，增加1.7~3.7個百分點；營業利益率31~33%，較上季29.4%增加，符合法人預期，台積電預估今年業績微幅成長。

台積電第2季營運展望符合預期，在基本面題材支撐下，法說會後已有外資調高評等及目標價，法人看好下半年的營運成長動能更強，4月24日盤中曾衝達270元，創下歷史新高價，市值飆上7兆12.08億元，股價、市值雙雙締造新猷，終場雖收在269元，仍寫下收盤新高。

台積電股價衝高，高檔賣壓也隨著加重，連續兩個交易日股價拉回整理，美股周四漲少跌多，費城半導體指數大跌，台積電ADR收跌2.5%，台積電今日股價跳空開低，一度下探至257.5元，終場收在260元，跌幅2.8%，成交47.473張。

統計外資買賣超情況，今日由買轉賣，單日賣超達9,696張，高居賣超第六名個股，投信賣超10張，自營商則是買超1,122張，合計三大法人賣超8,584張。