敦吉看下半年營運加溫 製造事業仍是獲利重心

2019-04-26 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



半導體通路商敦吉（2459）今年上半年受到產業淡季及智慧手機銷售平淡及大陸車市降溫，營運仍延續去年第4季淡季，不過，在營運結構調整之後，今年下半年製造事業及驗證事業貢獻獲利將持續增加，有利未來敦吉的營運表現回升。

敦吉公布今年第1季自結每股稅後純益（EPS）為0.74元，較去年同期的0.72元呈現小幅成長，該公司表示，在中美貿易戰影響下，全球供應鏈重新調整，但該公司今年第1季仍較去年同期微幅成長。

隨著即將邁入手機、消費性電子拉貨的第2季，敦吉旗下的三大事業群將與客戶緊密合作，望期維持穩健成長。

敦吉今年首季毛利率為13.82%，也優於去年同期的12.57%，首季稅後純益為8,600餘萬元，較去年同期成長約7%，首季每股稅後純益為0.74元。

敦吉營運結構持續調整，有利毛利率變化，該公司三大事業群包括製造事業、通路事業及驗證事業，其中，近幾年來，在毛利率相對較佳之下，製造事業群在敦吉的獲利貢獻上，增加至五成至六成水準。

另外，驗證事業群去年第1季獲利佔比約在27%，今年首季也持續提升至33%，毛利率最低的通路事業群，首季獲利比重降至17%，也是近幾年較低檔水準，在三大部門的營運調整之後，有利未來敦吉營運表現提升。

市場法人表示，今年首季敦吉營運雖然較去年同期小幅成長，不過仍是受到全球智慧手機銷售平淡及大陸車市降溫影響。

不過，市場法人認為，進入下半年之後，無論是手機銷售還是車市，都可望有明顯優於上半年表現，敦吉營運也可望受到帶動成長。