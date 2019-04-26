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英特爾下修展望打噴嚏 台積電跳空重挫、半導體跌滿地

2019-04-26 11:31經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

英特爾預告伺服器晶片事業今年營收料出現十年來首見的衰退。路透
英特爾預告伺服器晶片事業今年營收料出現十年來首見的衰退。路透
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全球半導體巨擘英特爾拋出景氣震撼彈，下修第2季及全年財測數字，不僅重創半導體產業景氣也嚇壞全球投資大眾，盤後大跌逾7%，加上賽靈思毛利率不如預期，拖累費半指數大跌1.8%，台股半導體指標台積電（2330）開盤隨即跳空重挫，一度至260元低點，跌幅達2.8%。

全球處理器大廠英特爾日前才發表第九代Core i5／i7／i9系列桌機及筆電全系列處理器，深獲專業玩家好評，公布首季財報也優於預期，然而盤後公布第2季展望及下修全年營收財測動作，令華爾街分析師跌破眼鏡，盤後股價重跌逾7%，全球半導體景氣警鐘再度響起。

英特爾第1季營收161億美元，優於分析師預估160.3億美元；每股獲利0.89美元，優於分析師預估0.87美元。

第2季營收約156億美元，低於分析師預估168.5億美元；每股獲利0.89美元，低於分析師預估1.01美元。先前英特爾預估2019全年營收在715億美元，此次下修到690億美元，低於分析師預估713.4億美元；原預測每股獲利約4.60美元，下修至4.35美元，低於分析師預估4.52美元。

對於下修全年財測展望，英特爾執行官Bob Swan指出，雖然預期下半年市場狀況會有所改善，但我們今年會採用比較謹慎看法面對未來。

華爾街分析師點出英特爾今年沒有足夠產能來生產處理器，是導致業務量下滑原因之一。

年初至今，半導體產業已有多家企業接連發出下半年營運警訊，英飛凌、瑞薩、德儀相繼下修全年或下半年展望，德儀並警告客戶晶片需求放緩，老牌晶片大廠賽靈思因毛利率未達分析師預測，股價重挫17.1%，導致費城半導體指數大跌1.8%。

台灣半導體指標台積電日前法說會才釋出，7奈米在手機及處理器獲得新客戶快速放量，加上5G產品助攻，下半年成長力道強勁、最壞情況已過，因此，台積電近期股價及市值雙雙創下歷史新高，然而卻被英特爾澆了一盆冷水，今日開盤隨即跳空重挫，盤中最大跌幅達2.8%，連帶半導體族群全面走跌、一片慘綠。

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