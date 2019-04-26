買盤轉進反向ETF 散戶大偏空 專家：操作要靈活

2019-04-26 11:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



美股及台股今年以來的漲勢強勁，但在今年第1季財報要陸續公布，可能不利多頭持續攻堅下，已有資金轉進反向ETF布局。其中，富邦VIX ETF（00677U）融資張數高達近70萬張，甚至出現溢價5%，也引來台灣證交所採取處置措施。

投資專家表示，目前富邦VIX ETF融資近70萬張、元大台灣50反1（00632R）融資21.8萬張透露散戶偏空，但宜短線操作而非長抱。

今（26）日富邦VIX ETF成交量較25日激增，開盤不到2小時已超越昨日全天成交量，元大台灣50反1前兩小時成交量也接近昨日全天交易量。

根據統計，富邦VIX ETF昨日融資張數68.8萬張、融券張數43.3萬張、借券16.8萬張，券資比62.9%。元大台灣50反1融資張數21.8萬張、融券張數1.49萬張、借券5.17萬張，券資比6.83%。

第一金投顧董事長陳奕光表示，投資人要了解富邦VIX ETF較適合短線操作，而非長抱，否則持有期間的時間價值可能侵蝕利潤。

同時也要了解因VIX屬風險波動，並非美股重挫就會隨之反應跌幅，很可能要大跌才會有較大利潤空間。同時也要留意目前屬高檔整理，而非轉為空頭的熊市，多頭跡象出現就會有軋空的可能，現階段操作為選股而非選市。

品豐大中華投顧總經理連乾文則說，4月中下旬的股市較為偏空，尤其進入5月有報稅的資金需求及第一季財報公布，所以，行情較偏空，只是因為出現台積電及鴻海的利多題材，激勵台股指數再走高，但今日美股盤後的特斯拉跌4.29%、Nokia跌9%、3M跌12.95%，美股財報利空還是要小心。

國泰證券證期處協理簡伯儀表示，近兩日會是重要觀察點，多空轉折對富邦VIX ETF或元大台灣50反1都會帶來影響，投資人操作要更為靈活。