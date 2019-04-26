雍智三大業務持續增溫 股價逆勢抗跌

2019-04-26 10:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



雍智（6683）受惠於人工智慧、車用電子及5G通訊終端應用需求量增，今年圓探針卡測試載板及IC老化測試業務持續增溫，營運逐季成長，今（26）日股價逆勢抗跌，盤中一度來到120元，漲幅3.89%。

雍智今年三大業務持續成長，其中IC老化測試配合客戶產品的特性和設計需求可搭配各式微探針進行各種待測物測試，新加入客戶為今年營運增添動力，累計前三月營收1.92億元，年增14.59%。

預期2019年度營收在IC測試載板需求回溫、晶圓探針卡測試載板及IC老化測試載板產品持續增添營收動能下，整體營收可望較去年呈現雙位數成長。