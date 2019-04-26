費半指數大跌 台積電股價重挫市值縮水1,815億元

2019-04-26 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電創辦人張忠謀。聯合報系資料照／記者鄭清元攝影 分享 facebook

台積電（2330）第2季營運展望符合預期，近日曾推升股價寫下歷史新高，市值挑戰7兆元，可惜高檔賣壓也隨著加重，股價陷入整理，美股周四漲少跌多，費城半導體指數大跌，台積電ADR收跌2.5%，連動今（26）日股價跳空開低，一度下探至260.5元，下跌7元，市值一口氣縮水1,815.12億元。

台積電預估第2季營收75.5~76.5億美元，毛利率43~45%，較上季41.3%，增加1.7~3.7個百分點；營業利益率31~33%，較上季29.4%增加，符合法人預期，台積電預估今年業績微幅成長。

台積電在基本面題材支撐下，法說會後已有外資調高評等及目標價，法人看好下半年的營運成長動能更強，4月24日盤中曾衝達270元，創下歷史新高價，市值飆上7兆12.08億元，股價、市值雙雙締造新猷，終場雖收在269元，仍寫下收盤新高。

外資買超台積電的態勢仍未改變，昨日買超4,536張，累計已連續10個交易日買超，合計買超95,331張，今日股價跳空開低，早盤以262元開出後再往下探，一度下滑至260.5元，盤中跌幅2.42%，是拖累台股大盤大跌百點的關鍵，失守5日線。