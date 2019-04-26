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台股早盤跌逾百點 失守5日均線

2019-04-26 09:25經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股早盤大跌百點。圖／聯合報系資料照片
台股早盤大跌百點。圖／聯合報系資料照片
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亞股趨弱，日股跌0.8%，韓股跌0.8%，台股也未能獨善其身，持續於11,000關卡附近震盪，今（26）日指數開低，量能縮減，跌逾百點。

台權值股部分漲跌互見，多有震盪，受英特爾（Intel）下修財測以及第1季資料中心用晶片銷售下滑的影響，台積電（2330）跌逾2%；鴻海較為抗跌，漲1%；大立光則跌0.8%。

法人表示，盤面上，個股輪動加速，股價強弱分歧，操作難度偏高，許多中小型個股累積漲幅已多，且融券回補潮過後，軋空力道趨弱，籌碼是否會在大型股穩盤的背景下開始鬆動是接下來要緊盯的現象。

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