台股早盤跌逾百點 失守5日均線

相關新聞
如何在外匯市場中獲利？ 新手秒懂銀行換匯2019-04-26 09:47
上市櫃第一季財報陸續公布 嚴選首季營收亮麗個股2019-04-26 09:10
新光兩檔美債商品 掛牌2019-04-26 00:41
陸股正向ETF 價跌量縮2019-04-26 00:41
法人力捧股 短線看漲2019-04-26 00:41
ETN、ETF 各擁優勢2019-04-26 00:41
ETN規模五年衝2,000億 首發十檔月底掛牌2019-04-26 00:41
就市論勢／控制IC族群 需求大2019-04-25 23:57
眾達股利3.8元 殖利率3%2019-04-25 23:49
光磊現金減資15% 每股退還1.5元2019-04-25 19:36
國際美元漲勢強勁 新台幣貶3分2019-04-25 19:26
滙豐中華投信：台股殖利率高 具吸引力2019-04-25 18:52
第一金擬配股利1.1元 殖利率約4.6%2019-04-25 16:08
萬一居高思危？基金經理人：台股評價面位於合理區間2019-04-25 15:58
第一金擬配1.1元股利 現金殖利率不到5%2019-04-25 15:23
三大法人買超台股8.03億元2019-04-25 15:22
元富證推唯一連結大陸、海外指數2019-04-25 14:33
元大證主攻特別股+高股息殖息率2019-04-25 14:33
台股16檔波段新高 法人掃貨逾千張2019-04-25 14:33
台股高檔震 低基期股熱2019-04-25 14:33
5G話題不減 網通再點火2019-04-25 14:33
斥資3.57億 樺漢子公司完整收購瑞士系統商2019-04-25 14:33
台積電休兵 聯電3把火噴量漲停2019-04-25 14:33
謝金河：又到了檢視手上持股的關鍵時刻2019-04-25 14:16
和泰車意外大漲 五檔傳產高成長潛力股2019-04-25 14:07
台股與萬點的距離 法說行情誰是大黑馬？2019-04-25 14:01
盤整翻紅 台股上漲12.22點收110392019-04-25 13:58
官股券商本周連3買 近10天買盤關愛金融股2019-04-25 12:11
郭台銘參選拉股價？ 台經院：短期波動2019-04-25 12:09
國巨首季每股賺6.11元低於市場預期 被動元件全面下跌2019-04-25 11:44
大立光帶動台股翻紅 守在萬一之上2019-04-25 11:15
台灣首檔追蹤費半指數ETF 5月3日將掛牌2019-04-25 10:32
元富證推ETN 特邀中國投資專家呂成解析2019-04-25 10:17
美股小跌 台股短線偏多整理2019-04-25 08:37
股海指南針／景氣春燕歸來 中小股抖擻2019-04-20 00:48
股海自由行／紡織、製鞋鏈 奧運行情暖身2019-04-14 00:10
布局壽險金控…再等等2019-04-07 00:39
櫃買修改規章 訂定下櫃機制2019-03-30 00:37
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
熱門文章
第一金擬配1.1元股利 現金殖利率不到5%2019-04-25 15:23
富邦VIX融資餘額大增 將採全額交割2019-04-25 19:54
台積電休兵 聯電3把火噴量漲停2019-04-25 14:33
富邦VIX溢價大 成首檔「被警示」ETF2019-04-25 18:13
特力智慧門店 第三店落腳桃園2019-04-25 14:47
法人力捧股 短線看漲2019-04-26 00:41
國巨首季每股賺6.11元低於市場預期 被動元件全面下跌2019-04-25 11:44
國巨Q1 EPS 6.11元不如預期 股價先蹲後跳2019-04-25 14:33
台股16檔波段新高 法人掃貨逾千張2019-04-25 14:33
日盛金擬配每股0.8611元 現金殖利率約6.6%2019-04-25 14:24
第一金擬配股利1.1元 殖利率約4.6%2019-04-25 16:08
官股券商本周連3買 近10天買盤關愛金融股2019-04-25 12:11
仁寶智慧音箱 拚首年出貨10萬台2019-04-25 14:46
光磊現金減資15% 每股退還1.5元2019-04-25 19:36
微軟財報佳 概念股沾光2019-04-26 00:41
瑞儀擬配現金股利7元 第1季每股賺3.07元2019-04-25 19:37
旺宏搶進阿里巴巴智慧音箱供應鏈 晶豪獲小米單2019-04-25 13:11
郭台銘參選拉股價？ 台經院：短期波動2019-04-25 12:09
國際美元漲勢強勁 新台幣貶3分2019-04-25 19:26
法人力捧 這些優股創今年新高2019-04-25 19:52
中租3月合併稅後純益 創上市以來同期新高2019-04-25 21:04
旺宏首季黯淡 估是今年最差一季 後續業績向上2019-04-25 18:51
紡織股利多齊聚 儒鴻領漲飆逾4%2019-04-25 10:20
車電夯 聯發科、瑞昱、凌陽受惠2019-04-25 14:47
車用電子新科技帶旺 聯發科、瑞昱、凌陽優先受惠2019-04-25 10:56
ETN、ETF 各擁優勢2019-04-26 00:41
富邦VIX融資券暴增 證交所將預收款券2019-04-25 19:54
16檔股價創波段高點 法人偏愛股2019-04-25 13:40
股利驚喜 聯詠衝10年新高2019-04-25 14:33
股利政策激勵 聯詠股價改寫近10年新高2019-04-25 11:08
台股黏住「萬一」 法人：不宜追高2019-04-25 22:04
友達首季虧損 Q2需求可望回溫2019-04-25 14:26
5G話題不減 網通再點火2019-04-25 14:33
為升毫米波雷達占比看2成 今年業績衝新高2019-04-25 09:56
台股高檔震 低基期股熱2019-04-25 14:33
元大證主攻特別股+高股息殖息率2019-04-25 14:33
瑞儀 Q1每股賺3.07元2019-04-25 23:56
瑞儀淡季不淡 首季EPS 3.07元2019-04-25 14:42
旺宏每股賺0.08元2019-04-25 23:49
盤整翻紅 台股上漲12.22點收110392019-04-25 13:58
留言