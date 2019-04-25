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台股黏住「萬一」 法人：不宜追高

2019-04-25 22:04經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

台股近日黏住「萬一」，在上攻買盤追價意願不高、下拉有融券回補支撐指數下，大盤連日狹幅橫盤。法人認為，5月上旬前，大盤將於「萬一」上下200點震盪，後市須留意美元指數、美中貿易談判進度，短線宜慎選個股，不宜追高。

美股三大指數本周創下新高，台股卻未同步。大盤今天維持整理走勢，盤中表現最亮眼的是「聯家軍」，在這波大盤上攻期間都未表現的聯電受到宣布實施庫藏股制度激勵，股價亮燈漲停，聯詠、矽統、智原等也都吸引買盤進場追價，成為盤面上最強人氣集團股，而蘋概、半導體設備、IC設計、成衣廠也各擁題材走強。惟台積電等大型權值股熄火，終場指數小漲12點，收在11,039點作收，短、中、長期均線維持多頭排列不變，成交量略縮至1,156億元。

籌碼方面，經昨日一日賣超12億元，外資今天再轉買超7億元，台指期淨多單也轉為加碼4,735口至6萬口，心態上偏多但逐步保守。

融券持續衝高至70.9萬張，日盛投顧協理鐘國忠分析，隨著融券增加，潛在回補買盤擴大，使得大盤瞬間拉回幅度縮小。台新投顧副總黃文清也指出，近期美股創高，台股沒跟上，顯示追價意願不高，而大盤連兩天拉尾盤，代表多頭還在其中攪和，這種盤勢將延續至下周，甚至是5月初，有待觀察美中貿談判進度、下周蘋果公布財報等關鍵指標；下周指數將在11,000點上下200點區間盤整，若欲突破，須量能放大至1,500億元以上。

操作方面，鐘國忠建議，近期布局可找今年有望財報優於去年或4月營收表現佳的個股。黃文清則推薦落後補漲股、高殖利率股，以及營收、季報可望端出好成績的個股。

不過，也有專家示警，直指美元指數衝高至98以上，恐怕促使國際資金從新興市場回流美國，而華南投顧董事長儲祥生也認為，最近操作若只看指數恐怕不準，因觀察高檔回檔20%的家數已增加至近90家，意味買個股風險拉高，追價賺錢不易，建議減持部位一成左右。

個股台股融券

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