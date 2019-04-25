ETF競爭對手ETN下周上市 市場規模上看5,200億元

2019-04-25 21:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



指數化商品新生力軍「指數投資證券」（ETN）確定於4月30日掛牌上市，證期局副局長蔡麗玲說，共有10檔ETN當日將在上市櫃掛牌，金管會表示，10檔申報總額55.25億元，但各家預估首日掛牌金額合計將有22億元，若申購太踴躍業者還可以申請增額。證基局試算，目前核准10家券商可發行ETN最高發行市場規模最高可達5,265億元。

金管會表示，截至4月22日止，已有富邦證券、元富證券、群益金鼎證券、統一證券、永豐金證券、兆豐證券、凱基證券、華南永昌證及元大證券，共計9家證券商申報發行10檔ETN，經金管會同意申報生效在案，並將於4月30日同步上市櫃掛牌交易。金管會指出，這10檔ETN共8檔追蹤台股指數、2檔追蹤陸股指數，申報總金額為55.25億元，首波掛牌金額總共22億元。

ETN是由證券商發行、在交易所掛牌交易、追蹤標的指數報酬的有價證券，ETN到期後支付投資人在持有期間所追蹤指數完全相同報酬。性質很像ETF，但不同之處在於ETN不持有任何資產，報酬取決於商品合約規定與發行人信用，基本上不存在追蹤誤差，此外ETN具有到期日，到期前可直接在市場交易賣出。

ETF是ETN潛在競爭對手，截至今年3月底止加計反向與桿槓的ETF共計有164檔，規模9,310億元，交易量占台股比重去年底是5%，今年來都在8~9%。而ETN投資人必須承擔發行人的信用風險，金管會設下發行門檻，目前僅10家券商符合發行資格，只有日盛證還沒提出發行申請。

金管會規定券商發行每檔ETN，必須提存在外流動資金的2％-3％的現金或銀行履約保證作為保證金。且10家券商發行ETN的上限為券商淨值的50%，以2018年12月底10家合格券商淨值3,510億元試算（不含日盛金3243億）， 10家券商發行ETN合計規模最高是5,265億元。

不過金管會官員也提醒，投資人持有ETN商品，不代表持有任何股票或資產，不會有股息，同時也不保本，同時，券商發行ETN商品所募集到的資金，沒有規定一定要投資標的指數的成分股等，而是可以作為其他用途；不過，到期時，投資人會拿回追蹤標的指數表現的同等報酬，也就是說，追蹤標的指數在這期間漲跌了多少，投資人就拿回多少。