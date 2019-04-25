富邦VIX融資券暴增 證交所將預收款券

2019-04-25 19:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



富邦VIX（00677U）因為籌碼再度告罄，溢價快速擴大，證交所今（25）日中午發布公告警示投資人風險後，傍晚再發公告將調整富邦VIX的交易規則，包括自4月29日至5月13日，券商應就投資人當日委託預先收取款券，融資成數並同步由六成調降至五成。

證交所公告指出，富邦VIX近期連續有四個營業日的溢價超過5%，而且融資餘額超過70萬交易單位，為維護投資人權益，將自108年4月29日至108年5月13日採取下列處置措施：

1、所有投資人每日委託買賣富邦VIX，券商應就其當日已委託買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分，依相關規定辦理。

2、信用交易融資成數由六成調降為五成。

據統計，富邦VIX由於溢價快速擴大，目前除融資超過70萬個交易單位，融券也高達43萬單位，排行都是所有股票第一。而考量富邦VIX頻頻走跌，證交所率先就融資部分進行規範。

富邦投信則表示，近期溢價擴大，主要是籌碼再度告罄，將加強提醒投資人留意交易風險。若富邦投信再向主管機關申請加發富邦VIX籌碼，也將是該ETF成立來第五度申請，創國內ETF之最。