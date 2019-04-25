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法人力捧 這些優股創今年新高

2019-04-25 19:52經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

加權指數在萬一關卡震盪，逢回也沒跌破月線，在小漲小跌之下，且國際股市依然強勢，偏多格局不變。法人認為，台股驚驚漲，後續有很大的機會可以挑戰去年高點11,270點，投資人在操作上不妨布局強勢且法人偏愛股，看好後市仍有續漲空間。

根據CMoney統計，今年來股價創波段新高，且法人近五日三大法人買超超過2,000張以上的強勢股共有17檔，其中旺宏（2337）、聯電、南亞科以及第一金等超過1萬張。

崇越去年業績表現亮眼，不過受到去年基期高影響，今年第1季合併營收17.37億元，年減16.6%，展望本季、第3季業績受惠於主要供應商產能增加，再加上原有客戶訂單需求提升，新客戶也將開始出貨，營運動能看好。

旺宏位居今日三大法人買超第一名，今年來上漲36%，受到股價位階偏低加上任天堂進軍中國市場帶動股價表現強勢，且後續業績面看好。

聯電今天帶量攻上漲停，由於第1季獲利及第2季展望優於預期，去年度股利擬配發0.58元現金股利，且開始買回庫藏股，預計買回20萬張，法人認為，對於評價面可望有所修復。

漢唐今天股價創歷史新高，近期在營收表現帶動之下，股價帶量上漲，外資連日買超。今年第1季營收66.87億元，雖比上季新高77.53億元下滑約13.7%，但比去年同期低點跳增124.5%，3月營收19.83億元，年增157.4%。

日盛投顧協理鐘國忠、國泰證期顧問處經理蔡明翰均指出，由於大盤持續走揚，在操作強勢股方面，建議以逢回找買點、分批布局方式介入，而台積電由於與指數連動性大，建議待指數拉回5日線附近時再布局。

兆豐國際投顧表示，買盤強勁，資金持續尋找基本面支撐的個股，展望後市，密切注意台股季報、美股財報公布、國際股市走向以及法人動向。

營收台股三大法人

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