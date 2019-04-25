滙豐中華投信：台股殖利率高 具吸引力

2019-04-25 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



滙豐中華投信於25 日舉辦「2019台股解析」記者會，滙豐中華投信董事長李選進、滙豐中華投信投資長張靜宜以及滙豐成功基金經理人林重光共同展望後市。滙豐中華投信投資長張靜宜表示，從滙豐環球投資管理分析的Market Narrative Map可以看出，目前市場關注的三大議題包括全球股市續漲走勢(13%)、 美聯準會決議不升息(10%) 與英國脫歐事件(9.4%)，這三大因素明顯牽動著台股的表現。

儘管全球景氣及企業盈利前景增長可能隨之趨緩，張靜宜認為，從風險報酬比的夏普值分析，台股依舊領先其他成熟或新興市場的風險性資產，代表台灣股票市場配息穩定，具有長期的投資價值。尤其宏觀政策有望維持寬鬆支持經濟成長、政府推出橫跨多年的公共基建投資計劃，甫以若干產業受惠於中美貿易協商的訂單轉移或貿易分工，將進一步鞏固台股未來的成長動能。

滙豐成功基金經理人林重光則表示，觀察近期全球總體經濟的指標變化，代表經濟基本面的景氣指標如外銷訂單年增率、經濟合作開發組織(OECD)綜合領先指標以及美國採購經理人指數等皆持續回落修正，國內投資人信心更隨著近期全球股市反彈有落底回升的跡象，顯示台股未來仍有表現空間。

從評價面來看，林重光指出，台股目前處於長期趨勢平均的合理區間，也位於循環性修正與結構性變化的關鍵位置，再加上台股的高殖利率優勢，有望持續吸引外資期貨及現貨買超，此將有利於台股的後市發展。但投資人仍需留意台灣出口與製造業，將一定程度受到科技下行週期、全球市場及中國經濟放緩的壓力影響。

個別產業來看，電子產業基於科技產品終端需求多不見起色，考量2019年整體智慧型手機出貨量恐下滑，且iPhone手機或將面臨10%以上的衰退，滙豐中華投信認為2019年上半年相關廠商將持續庫存去化，但市場資金已對下半年的電子業預期回升，股價已提前在上半年反應利好。非金電產業方面，雖然油價近期呈現落底反彈的態勢，滙豐中華投信對於第一季獲利仍較為保守，主因係農曆新年期間拉貨動能下滑，待年後補庫存的需求出現或將拉動獲利動能。