台虹一次提列太陽能影響Q1虧損 Q2拚轉盈

2019-04-25 17:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



FCCL廠商台虹（8039）今日公告於董事會通過財報，首季因一次提列退出太陽能事業影響稅後淨損0.07億元，每股稅後虧損0.03元，不過因電子材料穩健，公司仍有信心於第2季轉盈。

台虹表示，今年首季較去年營收減少31.35%，其中，電子材料事業營收較去年減少18.89%。毛利及稅前淨利較去年同期有較大幅度的衰退，主要是準備退出太陽能事業，故針對可能之損失，採取一次性提列減損準備，共計提列1.60億元，影響稅前EPS約 0.76元。