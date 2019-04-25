萬一居高思危？基金經理人：台股評價面位於合理區間

2019-04-25 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台股出現「萬一行情」，投資人居高思危，到底萬點能維持多久？滙豐成功基金經理人林重光表示，從評價面來看，台股目前處於長期趨勢平均的合理區間，也位於循環性修正與結構性變化的關鍵位置，再加上台股的高殖利率優勢，有望持續吸引外資期貨及現貨買超，這將有利於台股的後市發展，現在的萬點並不算過高。

滙豐中華投信於今天舉辦「2019台股解析」記者會，滙豐中華投信投資長張靜宜表示，目前市場關注的三大議題包括全球股市續漲走勢、 美聯準會決議不升息與英國脫歐事件，這三大因素也明顯牽動著台股的表現。

儘管全球景氣及企業盈利前景增長可能隨之趨緩，張靜宜認為，從風險報酬比的夏普值分析，台股依舊領先其他成熟或新興市場的風險性資產，代表台灣股票市場配息穩定，具有長期的投資價值。尤其宏觀政策有望維持寬鬆支持經濟成長、政府推出橫跨多年的公共基建投資計劃，甫以若干產業受惠於中美貿易協商的訂單轉移或貿易分工，將進一步鞏固台股未來的成長動能。

林重光則表示，觀察近期全球總體經濟的指標變化，代表經濟基本面的景氣指標如外銷訂單年增率、經濟合作開發組織（OECD）綜合領先指標以及美國採購經理人指數等皆持續回落修正，國內投資人信心更隨著近期全球股市反彈有落底回升的跡象，顯示台股未來仍有表現空間。