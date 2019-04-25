旺宏首季稅後純益1.42億元 EPS 0.08元
旺宏(2337) 今(25)日召開法說會，公佈第1季財務數字，季合併營收60.29億元，季減33%，年減33%，毛利率25%，營業利益0.86億元，稅後純益1.42億元，每股純益0.08元，每股淨值為17.24元。
旺宏第1季營業毛利15.31億元，營業毛利率25%，季減3個百分點，年減17個百分點；營業費用14.46億元，季減25%，年減21%；營業利益0.86億元，營業利益率1%；稅前淨利1.44億元，所得稅費用0.02億元；首季稅後純益1.42億元。
旺宏第1季負債總額佔資產總額為47.3%，高於前一季46.9%；第1季現金與約當現金為110.64億元；第1季存貨淨額184.75億元，較上一季179.49億元增加5.26億元；負債總額284.38億元，較上一季底276.88億元增加7.5億元。
第1季股東權益為316.95億元；折舊與攤提費用為6.24億元；首季自營業活動產生淨現金流量為2.49億元；第1季資本支出為26.03億元，主要為機器設備採購。
旺宏指出，第1季營業收入淨額以產品銷售組合來區分，快閃記憶體佔本季營收淨額71%，營收淨額季減7%，年減33%；唯讀式記憶體(ROM)佔本季營收21%，營收淨額季減68%，年減38%；晶圓代工事業群佔本季營收淨額8%，營收淨額季增2%，年減33%。
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