盤整翻紅 台股上漲12.22點收11039

2019-04-25 13:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股指數收在11039.86點，上漲12.22點。。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

受到財報多空分歧影響，美股漲勢停歇，影響台股開盤表現，不過隨著低基期股受到買盤青睞，加上高現金殖利率股具有防禦型功能，吸引買盤進駐，台股盤中翻紅，指數收在11039.86點，上漲12.22點。

台積電市值突破7兆後，面臨與美股同樣的窘境，市場追價買氣不足下，半導體族群今日改由法說報佳音的聯電領軍，維繫市場人氣，同時也點燃低基期、且股價沈寂已久的味全、益通、中和上揚；另外，外資近期喊多的記憶體族群，如：旺宏、華邦電也出面分擔台積電、鴻海的重責大任。

盤面值得留意的焦點，由於本週將有145家S&P500公司將公布財報，使得美股短線陷入觀望氣氛中，台股今天也出現類似走勢，連帶操盤人跟實戶資金也順勢移轉到進可攻退可守的高現金殖利率股上，像是法人昨天買超超過1000張、現金殖利率逾5%的南亞科、仁寶、元大金、技嘉、元太、盟立、合晶、緯創等都成為今日盤中人氣聚焦點。

元富投顧表示，美國第一季財報公布進入尾聲，普遍是小幅衰退，但大部分的尖牙股，包括亞馬遜、蘋果、谷歌、臉書卻是逆勢走高，顯然市場對於美中貿易協商樂觀，下半年企業危機可解除，市場資金充沛，也增添多頭氣勢，台股在美股屢創新高帶動下，外資持續做多，目前短線底部塹高至10,900～10,950，月線支撐在10800也相當強勁，漲多後指數空間受限，但類股輪漲卻沒有停下來，利用震盪拉回汰弱擇強，偏多操作。