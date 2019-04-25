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16檔股價創波段高點 法人偏愛股

2019-04-25 13:40經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

加權指數在萬一關卡震盪，逢回也沒跌破月線，在小漲小跌之下，且國際股市依然強勢，偏多格局不變。法人認為，台股驚驚漲，後續有很大的機會可以挑戰去年高點11,270點，投資人在操作上不妨布局強勢且法人偏愛股，看好後市仍有續漲空間。

根據CMoney統計，今年來股價創波段新高且法人近5日三大法人買超超過2,000張以上的強勢股共有16檔，包含：台積電、仁寶、南亞科皆吸引法人買超萬張以上。

台積電法說會優於預期，釋出從保守轉向樂觀訊息，在高階手機、高階運算帶動下，營運有望揮別股底，加上外資持續買超，儘管在法說會後股價出現開高走低的狀況，但漲勢有望從無基轉向有基行情，後續仍有表現機會。

美律在真無線藍芽耳機成長，加上蘋果iPhone揚聲器的訂單同步穩定成長之下，將挹注今年的營運持續成長，預計於本周五（26）召開法說會，市場聚焦關注首季財報及未來展望。

日盛投顧協理鐘國忠、國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，由於大盤持續走揚，在操作強勢股方面，建議以逢回找買點、分批布局方式介入，而台積電由於與指數連動性大，建議待指數拉回5日線附近時再布局。

兆豐國際投顧表示，買盤強勁，資金持續尋找基本面支撐的個股，展望後市，密切注意台股季報、美股財報公布、國際股市走向以及法人動向。

台積電法說會台股

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