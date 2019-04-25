官股券商本周連3買 近10天買盤關愛金融股

2019-04-25 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股本周站上萬一點大關，統計官股券商買賣超金額發現，終止上周的連5賣，本周以來已連續買超3天，近10個交易日買超前十大個股中，以金融股最受關愛；法人指出，從官股的操作來看，主要是進行調節換股的動作，大盤後續仍要觀察美中貿易後續及外資動向。

台股今(25)日開低震盪，指數以11,017.73點低盤開出，盤中翻紅，一度拉升至11,045.18點，盤中在平盤附近狹幅整理，台新投顧副總黃文清表示，大盤指數呈現膠著，但在美股持續走高下，大盤並沒有轉弱的跡象，但高檔追價意願也不高，因此呈現高姿態整理格局。

他說，盤面上的強勢族群也由電子股轉到傳產股、金融股，今日更加入半導體及光電股等，後續要觀察的是美中貿易戰的後續、台美的財報公布，還有成交量能的表現；目前外資偏多，但並沒有很積極，因此，後續外資的動向也值得觀察。

從官股的動態來看，上周官股券商連5賣，本周則是已連3個交易日，不過，4月以來仍是賣超；統計近10個交易日，買超前十大個股中，以張數來看，新光金高居首位，買超張數達43,232張；合庫金居第二，合計近10個交易日買超39,954張；第三大為聯電，合計買超13,393張。

第四至十名依序是群創、和鑫、大同、台泥、國泰金、中信金、友達；其中有4檔金融股，面板雙虎也入列，另外還有近期股價強勢的和鑫。

群益長安基金經理人王耀龍表示，近日在美國科技股走揚之下，帶動台股帶量創下去年第4季以來高點，由於市場資金環境寬鬆有利股市量能，加上美股重量科技股財報將陸續登場，財報表現將影響未來美股能否續揚及台灣科技股後續走勢。

他說，觀察台股在11,000點附近獲利了結賣壓陸續湧現，預料接下來大盤指數將較為震盪，操作上建議以選股為主，搭配財報基本面、與下半年展望較佳的個股可望有優於指數的表現，產業方面，科技股仍以新規格為盤面焦點，包括散熱、多鏡頭、typeC、5G、資料中心等類股仍可留意。