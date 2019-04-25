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郭台銘參選拉股價？ 台經院：短期波動

2019-04-25 12:09經濟日報 記者程士華╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘日前宣布有意角逐中國國民黨總統大選初選，遭綠營立委質疑其藉由參選總統來拉高鴻海股價，台灣經濟研究院院長張建一今（25）日受訪對此表示，他認為郭台銘參選對資本市場的影響不大，鴻海股票上漲是反映基本面，第一季台股看漲，鴻海的漲幅其實相對較小，剛好是時間吻合，短期波動屬正常。

綠委余宛如昨（24）日上午於立法院財委會質疑，指郭台銘宣布選總統之前，2月起連砸了24億，連三個月陸續買進3萬多張鴻海股票，4月宣布參選時，隨即股價拉高、身價暴漲170億以上；金管會表示，目前證交所認定沒有違法，但仍有請鴻海公司說明，公司認為該舉為郭台銘個人生涯規劃。

台經院今日發布國內總體經濟預測，張建一受訪時表示，他認為郭的參選對市場影響不大，台灣有很好的民主機制與健全的資本市場，總統大選的影響都是短期的，「外資不會看你在選總統，就出來買你的股票。」

張建一強調，「台灣的總統選舉跟資本市場的的相關，我覺得是不高，短期波動是正常，但還是會回歸到基本面的部分。」

台經院景氣預測中心主任孫明德亦表示，台股Q1表現反而是跟國際行情有關，此次有企業家領袖參選，難免有些聯想，認為對他本身企業、本身股市、未來電子股有些聯想，「但川普總統當選美國房地產有特別好嗎？也沒有嘛。」

孫明德表示，企業家選總統，對他的股市或企業來說，其影響反而是在政策，而不是哪一家企業的影響，「他本身的企業在他當選以後，就必須把財產交付信託，即交給別人去執行，他的企業能不能投資，也不是他能主導。」

孫明德表示，也許企業家的身分更能瞭解企業家的難點，或許有比其他候選人能有一些不同的想法，對於改善台灣投資環境，可以在某些角度上提出特殊的想法，但若說要能夠扭轉乾坤？整個投資環境大幅改善？關稅一併降低？這些困難很多，不能把希望寄托在個別候選人身上。

鴻海資本市場

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