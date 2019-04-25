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雷虎科技與中華電信合作5G無人機空中基地台

2019-04-25 12:00經濟日報 記者宋健生╱即時報導

雷虎科技(8033)今(25)日宣布，與中華電信合作，已成功推出國內第一台「5G無人機空中基地台」，雷虎董事長陳冠如表示，雷虎未來將會以打造無人機成為5G基地台的創新應用為目標。

由中華電信主導成立的5G國家隊，日前舉辦年度大會，現場展示雷虎與中華電信合作的5G無人機空中基地台，並於會中酬載中華電信的通訊設備，陳冠如則帶領無人機研發團隊全程進行升空實飛演練。

陳冠如表示，無人直升機可作為臨時空中基地台，應用在需要短期或擴充服務的區域，如災害現場、大型集會遊行等。

載有基地台的無人機下方，配備有供電的電纜線，透過這項設備，可以讓無人機在空中停留10小時以上，當遇到災區訊號中斷，人力不方便進入時，即可透過這方式提供訊號以供救災，或是臨時需要更大流量的場域，也可透過這樣的方式提供。

美國AT&T將這種無人機的應用稱為「飛牛(flying COWs)」，也就是「有翅膀的基地台」。不同於建立一般基地台，是龐大且複雜的投資，飛牛的飛行高度可達400呎，部署在更高的空中就能有更廣的涵蓋範圍，邊際成本的增加卻很少。

據了解，台灣5G最快2020年就會開放頻譜，並自2020年底進行商轉。2020年無人機在全球電信產業區塊的規模，預估高達63億美元，並以年複合成長率32%的成長率成長。

陳冠如說，雷虎與中華電信合作無人機基地台之外，近期國外客戶及政府公部門、各大學科研單位，已陸續與公司洽談無人機產品及客製化，讓無人機未來可成為雷虎的利基產品，待5G商轉後，雷虎無人機將配合中華電信搶占5G無人機基地台先機。

雷虎科技與中華電信合作推出5G無人機空中基地台。
雷虎科技與中華電信合作推出5G無人機空中基地台。
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無人機中華電信5G

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