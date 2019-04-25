國巨首季每股賺6.11元低於市場預期 被動元件全面下跌

2019-04-25 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照 分享 facebook

被動元件大廠國巨（2327）公布今年第一季業績，首季包括營收、毛利率、營業淨利及每股獲利，均持續較去年第四季下滑，其中，首季每股稅後純益6.11元，受到營運低於市場影響，今日國巨股價寫下波段新低，同時，被動元件族群今日盤中也全面下跌。

受到國巨第一季營運仍持續下滑，且第一季每股獲利也低於市場預期影響，今日盤中，國巨股價跳空開低後持續下跌，盤中跌幅一度逾3%，盤中股價低點來到303元，寫下今年1月中旬以來新低，也是本波段股價新低，受到國巨業績表現，及股價走弱影響，盤中被動元件股，包括華新科、奇力新、禾伸堂及大毅等股，盤中股價跌幅也都在2至3%之間，相對多數電子族群，今日被動元件股表現明顯相對弱勢。

國巨第一季營收113.94億元，季減29.7%、年增3.4%，首季毛利率44.8%，季減 14.3個百分點、年減6.6個百分點，首季稅後純益25.9億元，季減39.5%、年減 39.2%，單季每股稅後純益6.11 元。

國巨單季稅後純益25.9億元及每股稅後純益 6.11 元，均寫下近六季新低，國巨指出，第一季度的銷貨收入、營業毛利、營業淨利、稅後淨利及每股盈餘等金額皆較上一季減少，主要是因大中華區整體市場需求疲弱、競爭對手降價及公司在大中華區份額減少等不利因素所致。

展望第二季，國巨表示，由於大中華區消費性電子的需求尚未明顯反彈，部份客戶仍持續進行庫存調整，雖預期產品售價下跌趨勢漸緩，公司對營收動能仍抱持保守態度。

市場法人則是指出，以國巨首季業績看來，目前被動元件市況仍尚未觸底，預期包括尚未公布首季財報的華新科等其餘被動元件廠，首季業績多仍較去年第四季下滑，就目前的市場需求仍偏冷，第二季價格仍續小幅下跌來看，被動元件廠單季谷底最快也會落在第二季。